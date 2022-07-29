007駕馭的名車5400萬起標　戴過的歐米茄錶也要賣了

▲《007：生死交戰》亮相的ASTON MARTIN DB5 STUNT特技跑車為此次拍賣領銜拍品，估價約54,608,000元起。（圖／佳士得提供）



記者陳雅韻／台北報導

為慶祝007系列電影上映60周年，國際拍賣行佳士得（Christie’s）與永世製片公司合作舉辦「詹姆士龐德60周年紀念拍賣」，精選60件歷來出現在電影中的名車、名錶、戲服與道具，收益將撥捐給威爾斯王子慈善基金、無國界醫生等45間慈善機構，領銜拍品為ASTON MARTIN DB5 STUNT特技跑車，估價約54,608,000元起。

▲ASTON MARTIN 特技跑車拍賣收益將捐給威爾斯王子基金會。

佳士得007拍賣將分成2場，9月28日舉辦只限獲邀嘉賓出席的「詹姆士龐德60周年紀念拍賣」，競拍當中25件道具，其他35件將於9月15日至10月5日進行網上競投。拍賣的品項包羅萬象，包括詹姆士龐德與龐德女郎曾穿過的服裝、出任務用過的雪橇、皮爾斯布洛斯南在《007：縱橫天下》駕馭的Q快艇等，多數拍品則出自丹尼爾克雷格於《007：生死交戰》所用的配備，包括2只歐米茄（OMEGA）名錶、ASTON MARTIN與Land Rover Defender 110名車。

▲丹尼爾克雷格於《007：生死交戰》所戴的歐米茄錶登上佳士得拍賣會。





▲丹尼爾克雷格戴的歐米茄海馬潛水300米007特別版腕錶以鈦金屬打造，估價約546,000元起。





▲皮爾斯布洛斯南在《007：縱橫天下》駕馭的Q快艇也在拍賣之列，估價約728,000元起。

除了電影與明星加持，拍賣品的來源與稀有性也至關重要，知名畫家趙無極的女兒趙善美，近日委託富藝斯（PHILLIPS）拍賣趙無極1969年創作的《14.10.69》與2007年作品《無題》，兩件大作將登上「二十世紀及當代藝術和設計」香港秋季拍賣，富藝斯特別規劃於9月13日至23日在巴黎舉辦預展，同時呈現他的第二任妻子、趙善美母親陳美琴的雕塑創作，重現夫婦倆的藝術對話。

▲趙善美（左）兒時與父親趙無極與母親陳美琴合影。（圖／富藝斯提供，以下同）。





▲趙無極1969年創作的《14.10.69》油畫，估價約30,425,000元起。



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