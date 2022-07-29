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G-SHOCK「農家橡樹」不用再改裝了　等好久的金屬款登場

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▲▼ G-SHOCK,SEIKO 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK「農家橡樹錶」首度推出鍊帶款GM-B2100D-1A腕錶，15,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK 2019年問世的明星錶款GA-2100系列因配備八角錶圈，讓人聯想到瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼）經典的Royal Oak皇家橡樹系列，但價格相對親民許多，因此被暱稱為「農家橡樹」，吸引不少玩家花錢「改裝」，尤其熱衷於改成金屬版本，好消息是全金屬款終於誕生，品牌發表全新系列GM-B2100錶款，承襲招牌特色，且導入輕薄、極簡與流線感設計，酷味十足兼具佩戴舒適性。

▲▼ G-SHOCK,SEIKO 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK黑色離子IP鍍膜的全黑錶款GM-B2100BD-1A腕錶，17,000元。

G-SHOCK GM-B2100系列換上不鏽鋼材質的錶殼、錶帶與錶圈，依舊保有強悍特性，包括具耐衝擊的核心結構、以三叉結構結合連結管設計提升耐用度，此外，採用旋入式背蓋設計確保絕佳防水性；功能上配備Tough Solar太陽能充電系統，並搭載智慧型手機藍牙連結功能，可設置鬧鈴、倒數計時、世界時等多種設定，皆可透過智慧型手機APP操作。

▲▼ G-SHOCK,SEIKO 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK玫瑰金色調GM-B2100GD-5A腕錶，17,000元。

擁有堅實內在，對於外型也極為考究，G-SHOCK為GM-B2100系列錶款外觀精心裝飾，例如錶圈頂部呈現同心圓的髮絲紋，錶帶為直線條髮絲紋，而錶圈斜面、按鈕與背蓋以鏡面處理，讓錶款展現絕佳的層次感；而面盤採雙層結構，營造深邃立體效果，共有不鏽鋼銀色GM-B2100D、黑色離子IP鍍膜的時尚GM-B2100BD及玫瑰金色調的GM-B2100GD等3種款式。

▲▼ G-SHOCK,SEIKO 。（圖／公關照）▲▼ G-SHOCK,SEIKO 。（圖／公關照）

▲Seiko 5 Sports「SKX」Sports Style GMT腕錶，單只13,500元。（圖／Seiko提供）

耐看的萬元價位鍊帶錶還包括Seiko 5 Sports系列，今年首度加入實用的GMT功能，外型以品牌最受歡迎的經典潛水錶款之一「SKX」系列為藍本，搭載全新開發的4R34機械機芯，不僅可顯示雙時區時間，還可搭配旋轉外圈讀取第三地時間，同樣推出3種款式，分別為黑色、藍色和亮眼的橙色面盤設計。

►G-SHOCK七夕錶飄文青風　錶帶秀仰望銀河情侶插畫

►Seiko動力儲存顯示錶不到2萬入手　奶油色面盤大秀復古風

關鍵字：

G-SHOCK, SEIKO

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