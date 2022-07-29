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不開冷氣也自然涼！營養師教你夏季吃瓜「體感-5度」

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▲▼營養師教你夏季吃瓜「體感-5度」 。（圖／Unsplash）

▲夏季吃瓜補水，幫助消暑解熱。（圖/Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

高溫破表，走在外面熱到好像身上水分都蒸發，濕濕黏黏好想回家沖個澡！營養師高敏敏建議夏季可以多吃瓜，幫你消暑解熱，同時補充滿滿的營養。

#冬瓜消水腫

有沒有這種經驗，只要喝了冬瓜湯就會常常想跑廁所，營養師高敏敏分享，冬瓜的鉀含量非常豐富，每100克的冬瓜就有165毫克的鉀，能幫助利尿同時消水腫。

▲▼營養師教你夏季吃瓜「體感-5度」 。（圖／Unsplash）

#西瓜消暑

夏天怎能不吃西瓜呢？西瓜吃下去就能透心涼，不僅能補水，消暑感更是一級棒！營養師分享，紅肉西瓜富含維生素A、β-胡蘿蔔素 可以保護眼睛及黏膜健康、使肌膚水潤，黃肉西瓜的瓜胺酸在體內轉化成精氨酸，幫助血管放鬆、舒緩疲勞與緊張，熱量也比紅肉低一些，另外豐富的礦物質鉀，幫助預防心血管疾病，同時降血壓。

#絲瓜養顏美容

絲瓜炒起來總是湯湯水水的，因為絲瓜含有豐富的水分，而水分可以幫助解熱，同時預防中暑，絲瓜中的膳食纖維，也是防暑解熱的好食材。

▲▼營養師教你夏季吃瓜「體感-5度」 。（圖／Unsplash）

#苦瓜去火

苦瓜不僅能清熱解毒，還能健胃代謝，苦瓜更富含豐富的維生素C，能幫助提升身體免疫力、減少心血管疾病，同時養顏美容。 膳食纖維幫助調整血糖、血脂，葫蘆素則幫助抗氧化、消除疲勞。

#小黃瓜補水

小黃瓜富含水分還可補出膳食纖維，更含有礦物質鎂能幫助放鬆心情，放在冰箱拿來生食也很方便。

▲▼營養師教你夏季吃瓜「體感-5度」 。（圖／Unsplash）

#南瓜抗氧化

南瓜富含β-胡蘿蔔素，能幫助身體生成維生素A，維持眼睛及黏膜健康，膳食纖維、維生素C幫助抗氧化。

▲▼夏季吃瓜補水。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖/翻攝自FB/營養師高敏敏）

關鍵字：

營養師, 瓜類, 降溫消暑, 夏季

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