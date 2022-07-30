咖啡「這樣喝」不發胖！營養師教6招小秘訣：選奶泡較多的

▲營養師教減少咖啡熱量、喝得更健康的6招秘訣。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

你是否也聽說過「拿鐵是減肥地雷」、「減肥不能喝拿鐵」？但也有些人說喝咖啡有助於減肥，到底哪個說法才對？知名營養師張家榕就表示，拿鐵不會讓人胖，是整體熱量超過才讓你發胖，所以減肥時沒有不能喝咖啡，但咖啡也不是減肥聖品，還是要適量攝取。她也指出黑咖啡熱量最低，但如果不愛喝黑咖啡的人，可以搭配以下6個「喝咖啡不發胖」的小撇步，讓你減少熱量、喝得更健康。

＃一天1～3杯不過量



雖然咖啡因有一點降低食慾、促進腸道蠕動、增加代謝等作用，不過對於健康成人來說，建議一天咖啡因量不要超過300～400mg。

＃不要加糖



若真的想要一點甜味或是在戒糖初期，可以用一點低熱量甜味劑。

＃用牛奶、豆奶取代奶精



牛奶可以補充鈣質，沒有一定要去除，而除了鮮奶之外，也可用像是豆奶、杏仁奶、燕麥奶等植物奶取代奶精。

＃跟鮮奶油說再見



不少特調咖啡都會加打發鮮奶油，但去除鮮奶油的話，每杯可減少80～120kcal。

＃選奶泡較多的咖啡



以不同種類的咖啡熱量來說，瑪琪雅朵＜卡布奇諾＜拿鐵，因爲卡布奇諾的奶泡較多、牛奶較少，所以跟拿鐵相比起來熱量會再少一點。

＃慎選調味或點綴用的食材



減少淋在咖啡上的煉乳、榛果糖漿、焦糖液等調味、點綴食材，建議可以用無糖可可粉、肉桂粉、檸檬部分取代。

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