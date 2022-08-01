fb ig video ETtoday search mobile

YG彩妝師教「6種萬能眼線畫法」　簡單百搭款、韓國女團風全都有

>

▲▼ YG彩妝師教6種眼線畫法。（圖／翻攝ＩＧ）

▲眼線變化多，可以立刻改變眼妝風格。（圖／翻攝IG@etudeofficialr、@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

雖說眼線在整個眼妝的「佔比」並不大，但眼線可是非常重要的關鍵，光是稍微改變一下粗細、角度，立刻就能讓眼妝擁有不一樣的風格和效果。YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就分享了6種萬能眼線畫法，從日常通勤也適用的基礎百搭眼線、無辜感下垂眼線到韓國女團也常畫、又酷又性感的貓系眼線全都有，對於眼線老是感到「苦手」的人快來學。

▲▼YG彩妝師教「6種萬能眼線畫法」。（圖／翻攝小紅書）

＃日常通勤眼線

先畫上內眼線填充睫毛根部，接著從眼尾平拉出1～2mm細線即可。

▲▼YG彩妝師教「6種萬能眼線畫法」。（圖／翻攝小紅書）

＃無辜下垂眼線

同樣先畫內眼線，填充睫毛根部，再從眼尾向下拉一條和雙眼皮摺皺平行的線，長度不用太長。

▲▼YG彩妝師教「6種萬能眼線畫法」。（圖／翻攝小紅書）

＃S型上揚眼線

上揚眼線，並填滿兩條線中間的三角區域。

▲▼YG彩妝師教「6種萬能眼線畫法」。（圖／翻攝小紅書）

＃開眼角眼線

先畫內眼線填充睫毛根部，眼尾畫出上揚眼線，從瞳孔外側往眼頭畫三角形眼線，並連結下眼線至瞳孔外側。

▲▼YG彩妝師教「6種萬能眼線畫法」。（圖／翻攝小紅書）

＃狐系上揚眼線

先填充好內眼線且眼尾畫出上揚眼線，從瞳孔外側往眼頭畫出三角尖，最後眼下後1/3處畫眼瞼下至並連接上眼線。

▲▼YG彩妝師教「6種萬能眼線畫法」。（圖／翻攝小紅書）

＃貓系下至眼線

填充好內眼線且眼尾畫出上揚眼線，同樣從瞳孔外側往眼頭畫三角尖，畫出眼頭眼線，最後按照眼睛弧度畫出下眼線，並連接上揚眼線。

►YG彩妝師教6種「超實用腮紅畫法」　畫對1秒瘦小臉還能減齡

►YG彩妝師教7個隱藏版實用小技巧！「粉底＋1物」遮瑕力秒提升

關鍵字：

美妝, 彩妝, 化妝, 化妝師, 彩妝師, 眼線, 畫法, 技巧, 秘訣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

心事最多星座Top 3

心事最多星座Top 3

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

沒時間運動？「走路減肥法」4個關鍵技巧學起來　走對就能瘦

沒時間運動？「走路減肥法」4個關鍵技巧學起來　走對就能瘦

饗饗新北首店開幕時間曝光！　12月迎客攻耶誕節「搶位預備備」

饗饗新北首店開幕時間曝光！　12月迎客攻耶誕節「搶位預備備」

林心如拎百萬愛馬仕包喝喜酒　露美腿展一姐氣勢

林心如拎百萬愛馬仕包喝喜酒　露美腿展一姐氣勢

營養師傳授「改善脹氣10招」，讓小腹平坦不尷尬 吠陀占星8月運勢4星座最差　天秤、處女要注意交通安全 楊祐寧3422萬鑽錶對上老婆千萬鑽戒　男帥女美婚紗照被狂讚 每天睡不飽？營養師：「含褪黑激素食物」多吃，讓你一覺到天亮 成功人士「早上不做7件事」　避免錯誤習慣拖垮整天生產力 把愛情看得最重要的3大星座女！Top 1能為愛放棄名利，甚至改變個性 第一眼看到男人頭還是女人？一張圖秒測你「未來是否有錢」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面