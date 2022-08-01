YG彩妝師教「6種萬能眼線畫法」　簡單百搭款、韓國女團風全都有

▲眼線變化多，可以立刻改變眼妝風格。（圖／翻攝IG@etudeofficialr、@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

雖說眼線在整個眼妝的「佔比」並不大，但眼線可是非常重要的關鍵，光是稍微改變一下粗細、角度，立刻就能讓眼妝擁有不一樣的風格和效果。YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就分享了6種萬能眼線畫法，從日常通勤也適用的基礎百搭眼線、無辜感下垂眼線到韓國女團也常畫、又酷又性感的貓系眼線全都有，對於眼線老是感到「苦手」的人快來學。

＃日常通勤眼線



先畫上內眼線填充睫毛根部，接著從眼尾平拉出1～2mm細線即可。

＃無辜下垂眼線



同樣先畫內眼線，填充睫毛根部，再從眼尾向下拉一條和雙眼皮摺皺平行的線，長度不用太長。

＃S型上揚眼線



上揚眼線，並填滿兩條線中間的三角區域。

＃開眼角眼線



先畫內眼線填充睫毛根部，眼尾畫出上揚眼線，從瞳孔外側往眼頭畫三角形眼線，並連結下眼線至瞳孔外側。

＃狐系上揚眼線



先填充好內眼線且眼尾畫出上揚眼線，從瞳孔外側往眼頭畫出三角尖，最後眼下後1/3處畫眼瞼下至並連接上眼線。

＃貓系下至眼線



填充好內眼線且眼尾畫出上揚眼線，同樣從瞳孔外側往眼頭畫三角尖，畫出眼頭眼線，最後按照眼睛弧度畫出下眼線，並連接上揚眼線。

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