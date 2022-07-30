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北野武打麻將被拍到！LOEWE竟用來當廣告　DIOR把模特兒「框成畫」

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記者林明瑋 / 台北報導

不久前的2022秋冬廣告，LOEWE顛覆想像又大手筆地找來84歲的奧斯卡影帝安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）入鏡，以為這樣就沒哏了？當然不可能，最近曝光的男裝形象廣告中，竟然見到了「北野武打麻將」，既真實又像電影場景，充滿張力。而DIOR秋冬女裝形象照，則是延續秀場藝廊般的裝置，模特兒彷彿成了畫框中的人物，古典且前衛。

▲LOEWE、DIOR形象照 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 2022秋冬男裝廣告，找來北野武擔綱。（圖／品牌提供，以下同）

▲LOEWE、DIOR形象照 。（圖／品牌提供）
▲穿著印花襯衫的北野武，專注地打麻將。

和不同的店鋪聯手，讓LOEWE在原有的情緒之中，浸入更多不同味道，例如每年Paula’s Ibiza系列，是從與西班牙Ibiza島上的時裝店Paula’s合作而開始，一路成為每年夏天的代表性作品。2022秋冬，LOEWE協同東京知名潮流店GR8開設快閃店、拍攝形象廣告，以東京原宿的狂放不羈、亂中有序為背景，呈現日本的文化與活力。

▲LOEWE、DIOR形象照 。（圖／品牌提供）

▲日本男星村上虹郎入鏡LOEWE廣告，呈現極具動感的效果。

▲LOEWE、DIOR形象照 。（圖／品牌提供）

▲日本男星柄本時生為LOEWE 2022秋冬男裝系列拍攝廣告。

形象廣告由來自蒙古的攝影師Ryu Ika掌鏡，而廣告主角，絕非等閒之輩，由75歲的知名導演暨演員北野武擔綱，還有演員村上虹郎、柄本時生等人。北野武穿著秋冬系列的印花襯衫，摸牌、思考，引人進入情境，拍攝現場是否真的摸了八圈不得而知，但看著畫面，忍不住開始幻想他是在聽牌了嗎？最後胡了沒？

▲LOEWE、DIOR形象照 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE新款Puzzle包上了麻將桌。

▲LOEWE形象廣告。（圖／品牌提供）
▲LOEWE小皮件以有趣的方式呈現。

DIOR的2022秋冬形象照，一眼看過去，模特兒像是置身於暗紅色畫框，姿態典雅充滿時代韻味，與服裝及配件的現代氛圍產生奇妙化學作用，頌揚著The Next Era（新時代）的到來。

DIOR女裝設計師Maria Grazia Chiuri持續關注女性議題，The Next Era正是義大利藝術家Mariella Bettineschi當時為秀場打造的藝廊裝置藝術主題，從16至19世紀女性肖像畫汲取靈感，質疑一直以來對女性的制約與世俗眼光。

▲DIOR秋冬廣告。（圖／品牌提供）

▲DIOR秋冬廣告。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2022秋冬女裝形象照，以女性肖像畫為靈感。

Dior 發表由 Maria Grazia Chiuri 設計的 2022 秋冬時裝系列形象照，頌揚新時代（The Next Era）的到來。「The Next Era」也是義大利藝術家 Mariella Bettineschi 為本季秀場打造的如藝廊般的裝置藝術。她藉由 16 至 19 世紀繪畫史中的女性肖像畫汲取靈感，對從古至今持續制約女性的世俗眼光表達質疑。

▲DIOR秋冬廣告。（圖／品牌提供）

▲DIOR將過去、現在、未來結合，打造2022秋冬女裝。

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關鍵字：

LOEWE, 北野武, DIOR, 村上虹郎, 柄本時生, Ryu Ika

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