小金管「LINE FRIENDS」限定組超可愛、豪華露營L:A BRUKET免費用

▲近來美妝聯名多，成功吸引消費者注意。（品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏日的清潔、防曬需求提升，各大美妝品牌更是想盡辦法強強聯手，跨界合作塑造話題讓消費者買單，像是資生堂小金管和LINE FRIENDS合作推出限定組，而來自瑞典的L:a Bruket，也和豪華露營區共同推出專屬住房體驗，讓人好期待。

資生堂的小金管自上市就是日本銷售冠軍，訴求一支多重效果，為肌膚帶來全天保濕、高防禦力以及持妝效果，一個步驟就能膨彈亮。

今年夏季更與最萌好朋友LINE FRIENDS攜手，推出小金管LINE FRIENDS限定組。內含怡麗絲爾小金管和萬用收納袋，運用繽紛的色系，搭配熊大和熊美圖案，讓每天上妝超療癒，出遊收納也超方便。

自然系的瑞典保養L:a Bruket視自然環境為重要的靈感來源，將北歐的風土和生活文化，轉譯為全系列保養與香氛產品，為了讓消費者能貼近自然親身體驗，L:a Bruket攜手礁溪老爺、自然圈農場、峇嵐杉丘，3處Glamping豪華露營區共同推出專屬住房體驗。

活動期間入住即可完整體驗品牌北歐風格美學，透過身體洗沐與保養、空間香氛等全系列產品，讓視覺、觸覺、嗅覺等感官完整沉浸，真實感受大地的遼闊氣息。

