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輕珠寶牌超限量有蓋古典錶登台　誘小資女出手

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▲▼ AHKAH,agete 。（圖／公關照）

▲謝欣穎佩戴agete 32周年限定腕錶，76,400元。（圖／agete提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本輕珠寶品牌agete、AHKAH都以小巧精緻的設計擄獲時尚女性芳心，但品牌各有標誌性特色，今年歡度32周年的agete展現歐洲古董珠寶風格，結合細膩金工技巧、特殊寶石運用與貴金屬雕琢工藝於作品之上，從首度推出錶蓋設計的32周年限定腕錶即可領略其典雅魅力，台灣限量40只誘小資女出手。

▲▼ AHKAH,agete 。（圖／公關照）

▲agete 32周年限定腕錶是品牌第一只有蓋設計錶款，76,400元。

agete特別邀女星謝欣穎演繹32周年限定腕錶，整體設計呼應今年主題London Antiques，以英國喬治亞時期的珠寶為藍本，創作如當年掀蓋式懷錶的金色錶蓋，呈現如品牌貝殼LOGO造型，中央透出顯示時間的面盤，配上精雕花葉紋路的錶鍊，流露復古氣息，既是腕錶亦是手鍊。此外，品牌根據日本珠寶協會發表的「統一日本的誕生石」，推出充滿美好祝福寓意的誕生石系列，各月份壽星都能找到專屬的彩色寶石首飾。

▲▼ AHKAH,agete 。（圖／公關照）

▲▼ AHKAH,agete 。（圖／公關照）

▲agete根據日本珠寶協會發表之「統一日本的誕生石」，創作全新誕生石系列飾品。

AHKAH則擅長以幾何線條展現輕珠寶之美，今夏主打的nudity系列便以俐落的梯形切割鑽石與色彩豐富的彩色寶石點綴，當中nudity grand系列讓圓形切割鑽石和梯形切割鑽石交互點綴，存在感十足；nudity fusion系列再加入公主方形切割鑽石，讓三種切割鑽交織出個性美，為日常穿搭增添亮點。

▲▼ AHKAH,agete 。（圖／公關照）

▲AHKAH nudity grand turquoise綠松石手鍊（右），17,700元。（圖／AHKAH提供，以下同）

▲▼ AHKAH,agete 。（圖／公關照）

▲AHKAH nudity fusion鑲讚耳環，16,400元。

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關鍵字：

agete, AHKAH

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