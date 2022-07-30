夏季洗髮常見「5個錯誤」，洗髮的水溫也大有學問

▲洗髮方式錯誤，反而更傷髮質。（圖／Unsplash、Pexels、翻攝自IG/avedataiwan，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏季氣溫悶熱，只要一天不洗頭，頭皮氣味就飄上來，讓人好尷尬，除了勤清潔，正確的洗髮更是重要，《ET FASHION》盤點大家夏季常犯的洗頭錯誤，看看你也中了嗎？

#洗頭水溫過高

洗頭的水溫過涼或是過熱都不好，過熱的水溫容易傷害毛囊，最佳溫度建議為40度，比體溫高一些的溫熱水就好。

#洗髮精直接倒頭頂

很多人為了省事，總喜歡把洗髮精倒頭皮上，接著再加水搓開，但這樣容易使洗髮精殘留沖不乾淨，正確方式應該是將洗髮精加水在手心起泡後，順著從髮中央往頭頂揉搓。



#頭髮沒吹全乾就睡覺

天氣熱起來，很多人洗完頭後就把頭髮包著，頭髮沒有乾就倒頭睡，要知道濕髮在冷氣房睡覺，不只容易感冒，掉髮變多且髮質還會變差，建議再懶再累，頭髮一定要吹到九成乾。

#濕髮梳頭

當頭髮處於濕髮狀態時，毛鱗片屬於張開狀態，這時候梳頭，甚是拉扯到髮絲，都會讓頭髮的毛鱗片受損，使得秀髮變得毛躁、髮質變很差。

#用指甲抓頭皮

不少人因為想把頭皮洗乾淨，所以總喜歡用指甲抓頭皮，殊不知這樣容易對頭皮造成傷害，用力不當可能還會有小傷口，正確方式應該是以指腹按壓揉搓即可。

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