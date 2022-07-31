fb ig video ETtoday search mobile

星．變美／楊丞琳激推3款健康零食，嘴饞吃也不罪惡

>

▲▼楊丞琳激推3款健康零食。（圖／翻攝自小紅書/楊丞琳）

▲楊丞琳無私分享最愛3款零食。（圖／翻攝自小紅書/楊丞琳，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

女星維持身材不容易，而她們也像一般人一樣也會嘴饞想吃零食，楊丞琳日前在《小紅書》分享她自己私下最愛的三款健康零食，吃完正餐還管不住嘴巴的時候也不會太罪惡，不過她也提醒不能吃過量，否則還是會變胖的！

▲▼楊丞琳激推3款健康零食。（圖／翻攝自小紅書/楊丞琳）

#加州黑棗

楊丞琳第一個推薦的西梅（加州黑棗），吃起來酸酸甜甜的還能幫助排便，不過她提醒，雖然黑棗健康但不等於熱量低，只不過和別的零食比起來，相對對身體好。曾有研究指出，便祕的人可每天食用加州黑棗，可幫助腸道蠕動，還能增加益菌的數量。

▲▼楊丞琳激推3款健康零食。（圖／翻攝自小紅書/楊丞琳）

#蔓越莓乾

她分享吃蔓越莓對身體好，但若買不到新鮮蔓越莓，吃蔓越莓乾也是好選擇，她研究過成分，挑選以不添加過多添加物的為主，因為果乾多少有加一點糖，真的嘴饞時吃個一把是沒問題，但別過量。蔓越莓富含許多維生素、礦物質和原花青素等成分，其中原花青素的抗氧化效用高於維他命C數十倍，對養顏美容和泌尿道健康都大有幫助。

▲▼楊丞琳激推3款健康零食。（圖／翻攝自小紅書/楊丞琳）

#香菇乾

 她坦承有時因為很累，就想吃一些零食，滿足自己疲憊的心，這時候香菇乾是好選擇，外表看起來就是大朵香菇，吃起來又會有喀滋喀滋的聲音，鹹鹹的讓人好滿足，香菇乾和其他零嘴比起來相對健康，因此她也十分推薦。

關鍵字：

零食, 楊丞琳, 健康零食

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

心事最多星座Top 3

心事最多星座Top 3

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

饗饗新北首店開幕時間曝光！　12月迎客攻耶誕節「搶位預備備」

饗饗新北首店開幕時間曝光！　12月迎客攻耶誕節「搶位預備備」

把愛情看得最重要的3大星座女！Top 1能為愛放棄名利，甚至改變個性

把愛情看得最重要的3大星座女！Top 1能為愛放棄名利，甚至改變個性

絕對不留戀！說走就走的三大星座　TOP1感覺不對就會立刻轉身

絕對不留戀！說走就走的三大星座　TOP1感覺不對就會立刻轉身

每天睡不飽？營養師：「含褪黑激素食物」多吃，讓你一覺到天亮 日本超火的心理測驗！想剪斷哪條線測試你的內心強大指數 第一眼看到男人頭還是女人？一張圖秒測你「未來是否有錢」 Angelababy不甩風波「高調披白紗」　露仙氣直角肩女王駕到 咖啡「這樣喝」不發胖！營養師教6招小秘訣：選奶泡較多的 12星座表達愛的「4種模式」　雙子的愛很承重、天蠍卻很細膩 爆準！第一眼看到兔子還是人臉？秒測你「真實愛情觀」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面