星．變美／楊丞琳激推3款健康零食，嘴饞吃也不罪惡

▲楊丞琳無私分享最愛3款零食。（圖／翻攝自小紅書/楊丞琳，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

女星維持身材不容易，而她們也像一般人一樣也會嘴饞想吃零食，楊丞琳日前在《小紅書》分享她自己私下最愛的三款健康零食，吃完正餐還管不住嘴巴的時候也不會太罪惡，不過她也提醒不能吃過量，否則還是會變胖的！

#加州黑棗

楊丞琳第一個推薦的西梅（加州黑棗），吃起來酸酸甜甜的還能幫助排便，不過她提醒，雖然黑棗健康但不等於熱量低，只不過和別的零食比起來，相對對身體好。曾有研究指出，便祕的人可每天食用加州黑棗，可幫助腸道蠕動，還能增加益菌的數量。

#蔓越莓乾

她分享吃蔓越莓對身體好，但若買不到新鮮蔓越莓，吃蔓越莓乾也是好選擇，她研究過成分，挑選以不添加過多添加物的為主，因為果乾多少有加一點糖，真的嘴饞時吃個一把是沒問題，但別過量。蔓越莓富含許多維生素、礦物質和原花青素等成分，其中原花青素的抗氧化效用高於維他命C數十倍，對養顏美容和泌尿道健康都大有幫助。

#香菇乾

她坦承有時因為很累，就想吃一些零食，滿足自己疲憊的心，這時候香菇乾是好選擇，外表看起來就是大朵香菇，吃起來又會有喀滋喀滋的聲音，鹹鹹的讓人好滿足，香菇乾和其他零嘴比起來相對健康，因此她也十分推薦。