楊祐寧老婆樂收婚宴賀禮　台灣買不到的Tiffany香檳杯入手

▲楊祐寧與老婆Melinda的婚宴邀請函風格俏皮。（圖／翻攝wangmelinda IG）

記者陳雅韻／台北報導

楊祐寧和小7歲從事時尚保養產業的Melinda於2020年5月登記結婚並宣布懷孕喜訊，但因疫情爆發將婚宴延後至今，今晚將在文華東方酒店補辦婚宴，圈內好友包括《華燈初上》幫的林心如與楊謹華、賈靜雯、余文樂等都會出席，新娘Melinda掩不住雀躍之情，頻頻在IG限時動態分享各大精品品牌送的賀禮，也po出婚宴前一晚楊氏夫婦的白色穿搭。

▲Melinda分享婚宴前一天與楊祐寧的白色穿搭。（圖／翻攝wangmelinda IG）

Melinda熱愛時尚，與不少精品品牌緊密合作，IG上不時出現火紅新包、主打款珠寶或最新保養品，因此在婚宴前夕，收到許多品牌獻上的祝福，家裡幾乎被精緻的花禮淹沒，也出現適合歡慶時刻的禮物，Tiffany & Co.送上台灣買不到的金邊裝飾香檳杯組，香奈兒（CHANEL）則獻上香檳，讓小倆口能一同歡慶重要時刻。

▲Tiffany & Co.送上成對香檳杯與花禮。（圖／翻攝wangmelinda IG）





▲香奈兒以香檳與花禮獻上祝福。（圖／翻攝wangmelinda IG）

婚宴前3天楊祐寧參加寶格麗（BVLGARI）於Bellavita舉辦的OCTO錶展，與品牌互動密切，老婆Melinda也收到賀禮，為69,800元的Serpenti Forever尼加拉藍寶石色小牛皮新月包，足見夫婦倆不僅在演藝圈人緣好，也是時尚圈寵兒。

▲Melinda收到寶格麗賀禮，為69,800元的Serpenti Forever尼加拉藍寶石色小牛皮新月包。（圖／翻攝wangmelinda IG）

►楊祐寧補辦婚宴「前世情人」超high 最頭痛「排座位」

►楊祐寧辣妻美胸玉腿齊發 他搞笑戴洗碗手套模仿

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》