fb ig video ETtoday search mobile

楊祐寧老婆樂收婚宴賀禮　台灣買不到的Tiffany香檳杯入手

>

▲▼楊祐寧夫婦婚宴賀禮 。（圖／翻攝IG）

▲楊祐寧與老婆Melinda的婚宴邀請函風格俏皮。（圖／翻攝wangmelinda IG）

記者陳雅韻／台北報導

楊祐寧和小7歲從事時尚保養產業的Melinda於2020年5月登記結婚並宣布懷孕喜訊，但因疫情爆發將婚宴延後至今，今晚將在文華東方酒店補辦婚宴，圈內好友包括《華燈初上》幫的林心如與楊謹華、賈靜雯、余文樂等都會出席，新娘Melinda掩不住雀躍之情，頻頻在IG限時動態分享各大精品品牌送的賀禮，也po出婚宴前一晚楊氏夫婦的白色穿搭。

▲▼楊祐寧夫婦婚宴賀禮 。（圖／翻攝IG）

▲Melinda分享婚宴前一天與楊祐寧的白色穿搭。（圖／翻攝wangmelinda IG）

Melinda熱愛時尚，與不少精品品牌緊密合作，IG上不時出現火紅新包、主打款珠寶或最新保養品，因此在婚宴前夕，收到許多品牌獻上的祝福，家裡幾乎被精緻的花禮淹沒，也出現適合歡慶時刻的禮物，Tiffany & Co.送上台灣買不到的金邊裝飾香檳杯組，香奈兒（CHANEL）則獻上香檳，讓小倆口能一同歡慶重要時刻。

▲▼楊祐寧夫婦婚宴賀禮 。（圖／翻攝IG）

▲Tiffany & Co.送上成對香檳杯與花禮。（圖／翻攝wangmelinda IG）

▲▼楊祐寧夫婦婚宴賀禮 。（圖／翻攝IG）

▲香奈兒以香檳與花禮獻上祝福。（圖／翻攝wangmelinda IG）

婚宴前3天楊祐寧參加寶格麗（BVLGARI）於Bellavita舉辦的OCTO錶展，與品牌互動密切，老婆Melinda也收到賀禮，為69,800元的Serpenti Forever尼加拉藍寶石色小牛皮新月包，足見夫婦倆不僅在演藝圈人緣好，也是時尚圈寵兒。

▲▼楊祐寧夫婦婚宴賀禮 。（圖／翻攝IG）

▲Melinda收到寶格麗賀禮，為69,800元的Serpenti Forever尼加拉藍寶石色小牛皮新月包。（圖／翻攝wangmelinda IG）

►楊祐寧補辦婚宴「前世情人」超high　最頭痛「排座位」

►楊祐寧辣妻美胸玉腿齊發　他搞笑戴洗碗手套模仿　

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

關鍵字：

楊祐寧, Tiffany & Co., CHANEL, 香奈兒, BVLGARI, 寶格麗, Melinda

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

心事最多星座Top 3

心事最多星座Top 3

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

輕珠寶牌超限量有蓋古典錶登台　誘小資女出手

輕珠寶牌超限量有蓋古典錶登台　誘小資女出手

G-SHOCK「農家橡樹」不用再改裝了　等好久的金屬款登場

G-SHOCK「農家橡樹」不用再改裝了　等好久的金屬款登場

007駕馭的名車5400萬起標　戴過的歐米茄錶也要賣了

007駕馭的名車5400萬起標　戴過的歐米茄錶也要賣了

珠寶品牌貴婦下午茶登場！　Boucheron寵物貓甜點超萌 亮・珠寶／直送心坎七夕禮出列　愛心墜藏密語紙條超甜 GP賽車錶黑錶殼透出Aston Martin綠！　神秘材質曝光 楊祐寧補辦婚宴「前世情人」超high　最頭痛「排座位」 昆凌澳洲行名牌珠寶不離身　38萬鑽戒差點搶走辣媽風頭 陳美鳳愛馬仕包襯貴婦身價　百萬珍珠露優雅氣息 陳美鳳愛馬仕包襯貴婦身價　百萬珍珠露優雅氣息

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面