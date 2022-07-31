發現另一半和別人傳曖昧訊息　難道只剩「分手」這個選擇？

文／女子學

最近有人詢問我，如果在交往中，無意間發現伴侶在跟別人傳曖昧訊息，被自己發現後急忙將訊息刪除，又不給自己看，一直說他只是跟別人玩玩而已，請問該怎麼辦？

聽到這樣的消息，我不免想起Dcard上面許多「被綠了」的文章，往往都是無意間發現伴侶跟陌生異性傳訊曖昧訊息而引起的糾紛；而他們在發文之後，常常會得到的總是「趕快分手吧！」的建議。

說真的，我還挺同情這些疑似被戴綠帽的人的，畢竟如果是我看到伴侶跟陌生人傳這些訊息，肯定是會氣炸的。

▲發現另一半跟別人傳曖昧訊息，該分手嗎？（圖／免費圖庫Pexels，下同）



難道分手是唯一的選擇？

但問題就來了，這些發文的人，真的不知道有分手這個選項嗎？我覺得不可能。

那既然可以分手，卻又不分手，是不是代表著其實他們背後有一些原因，讓自己不想分手呢？

事實上，人們要做出分手的決定，往往不是那麼的容易，譬如心理學家Samantha Joel、Geoff Macdonald與 Elizabeth Page-Gould在2017年發表的研究就發現，許多人在抉擇是否分手時，會同時面臨有極度讓他們想分手，以及極度讓他們想留下來的選項，因而造成很大的心理矛盾，尤其是焦慮型依附者，更容易遇到這樣的困境。

所以重點其實不是分手不分手，而是除了分手之外，他們在想的是，還有沒有別的事情可以挽回這段關係的呢？

和對方把話說開，釐清關係

如果是你處在這樣的關係裡，我理解你都有很多不情願。但既然是不情願，也許你可以嘗試看看的就是「試著和對方把話說開來」。

譬如說：「我了解你對這段關係肯定有些不滿意，所以才會去跟其他異性傳曖昧訊息，但我希望你能告訴我，你覺得這段關係裡面，有哪些是需要調整的？」

我知道這很難，畢竟被綠在先，還要拉下臉跟對方問這些，實在很沒面子。但你同時也要知道，你明明被綠了，卻沒辦法做出分手的決定，代表著的是你還希望從這段關係裡面得到一些什麼，對吧？

如果是這樣的話，責怪對方劈腿、把對方的壞事昭告天下，得到的只會是對方壓力更大，更去找其他異性傳曖昧訊息而已。所以報復對方，並不會讓這段關係變得更好，除非你已經決定要分手了。

那如果你分不開，不如好好地去問對方吧！把一些話說開來，也許還有改變關係的機會。

找回自己的步調、慢慢疏離對方



當然，很多時候話是說不開的，說了之後反而只是越吵越兇而已。如果真的說不開，我覺得你也得給自己一個底線，讓自己知道自己已經努力過了，該分的手還是得分，儘管這很困難。

當然，一下子分不開也沒關係，你也可以用慢慢疏遠對方的方式，慢慢拉開彼此的距離，這也是一個可行的方式。

雖然有人會勸你說，長痛不如短痛，但我更想說的是，這些話，其實你都很清楚，但要做到就是沒有那麼容易。既然做不到，那就慢慢疏遠也行。

除了慢慢疏遠，你可以做的事還有很多，譬如開始交新朋友、跟因為談感情而疏忽的老朋友，慢慢找回一些聯繫、多去參加有興趣的活動等等，都是很常見的作法。

我可以明白，分手真的很痛，我不會勸你海闊天空，你只要用你的步調，來找回你自己的掌控權，那就好了。

作者粉絲團：貓心—龔佑霖

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