人際關係雖然麻煩，但不能置之不理　《剌蝟法則》找到相處的絕妙距離

文／女子學

某個酷寒的冬日，兩隻刺蝟為了度過難熬的寒冷，所以緊緊貼在一起取暖。但牠們面臨的是靠太近會刺傷彼此，於是在不斷重覆嘗試下，最終找到了就算被對方的針刺到也不會疼痛、能夠互相暖的絕妙距離。

《剌蝟的兩難境地》是叔本華的知名寓言，用來比喻人們在建立人際關係時的一種情境，也是日本立命館大學教授、產業．組織心理學學者山浦一保在《剌蝟法則》一書中所要探討的核心重點「在職場上建構良好人際關係」。山浦將五種人際關係中常見的正負面情感：嫉妒、不安、不滿、讚美、信賴，運用客觀的數據或案例，再加上現實職場中的人際關係去解析，試著讓人在企業及組織當中找到與上司、下屬、同事間的理想距離，以及最合理的應對方式。

翻閱《剌蝟法則》過程中，隨著不同案例，腦海不時浮現過往職場所歷經的相似場景，然後內心不斷驚呼「原來如此啊」、「好像真的是這樣」，解開不少疑問，不禁對此書有相見恨晚之感，想著若是早幾年相遇，是不是留在職場中的那些缺憾會少一些呢？

▲人際關係看似麻煩，但不能置之不理（圖／免費圖庫pexels，下同）



善用「嫉妒」也能成為助力

「沒有比『看不見的感情』更難對付的東西了。」山浦在第一章開門見山就來了一記重擊，「感情」的捉摸不定確實讓人們吃了不少苦頭，尤其是負能量情感更是無法招架，而「嫉妒」又是最麻煩的一種，只要是有人在的地方就有「嫉妒」的情感。

一般人對「嫉妒」是無法接受的，因為它會使人有不合理的惡意行為，像是扯人後腿或做違背良心的事，致使自己陷入罪惡感而產生心理障礙。其實「嫉妒」不是只有負面，也有良性的一面，但要如何引發其正面行為，運用在組織中呢？山浦提到只要自己的領域被認可，或是成為某領域的負責人，嫉妒心重者會因為有了歸屬之地，確認自身的存在價值後，負面感情逐漸緩和，接著也能做出對團隊有助益的行為。

山浦用了不少研究案例來佐證，不論是「減輕嫉妒」還是書中提到的其他方法，全都逃不過要「理解人性」才能提出有效的對策或建議，他也說了，「不論何時，讓自己維持溫柔又寬容的心，是很重要的事。」這樣不只是個人，或是在人際關係中，也能逐步地實現將負面狀態轉換成正面狀態。

看似「麻煩」的事也能用誠摯的心面對



打招呼對我們來說是日常中很理所當然的一件事，而書中有段提及「打招呼的影響力」，它有三個安定團隊的重要功能：「開啟溝通循環」、「顯示友好」、「互相尊重」。讀到這段時，編輯想起曾待過的某間公司，要求每個員工進公司後，一定要跟大家說「早安」，而且要大聲地讓每個人都聽得到，當時只覺得好難為情又麻煩，不明白為何要這樣做？也許公司也是想縮短團隊間的距離，才這樣吧！

後來，轉職到另間公司也遇到了類似的作法，但不一樣的是，它並無硬性規定，而是團隊間，不分從屬關係，都會在某個任務完成後，柔聲地對彼此說一聲「辛苦了」，第一次聽到時，當下是愣住但又感到被暖暖抱著，很有安全感，就像山浦所說的「我是被這個團隊接納的」。

現在想來，前述的團隊有很多地方都與書中所提出的內容頗為契合，也難怪同事間的氛圍會如此融洽，如同山浦所下的註解，「遇到『看似麻煩，其實可以稍微置之不理』的事，卻能以誠摯的心來面對──當你擁有這種心境時，就能在團隊中帶來一些化學效應了。」

雖然人性有黑暗面，但試著去理解它，不忽視它，也不要覺得麻煩，認真地面對，若是久思不得其解，也許《剌蝟法則》能帶著你找到運用它的方式，並好好地應對職場上的人際關係。

▲《剌蝟法則》（圖／好優文化）



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