《紙房子：韓國篇》打造千迴百轉、腦洞大開的盜劫之旅

文／女子學

熟悉的紅色連身工作裝、令人感到不自在的達利面具，搭配一首紅遍全球的義大利歌曲《Bella ciao》，西班牙神劇《紙房子》屢屢打破Netflix收視紀錄，甚至成為一股「紙房子現象」席捲全球。到了2022年，千呼萬喚的《紙房子：韓國篇》終於上映，翻拍西班牙原版的韓國篇，首季以六集的迷你規格，濃縮了原版15集的劇情，更為緊湊、刺激的韓國篇，絕對將帶給觀眾腦洞大開、耳目一新的盜劫之旅。

《紙房子：韓國篇》由《魷魚遊戲》朴海秀、《花樣年華－生如夏花》劉智泰、《聲命線索》全鐘瑞領銜主演。在《魷魚遊戲》中飾演負債累累經理人的朴海秀，在本劇中演出本作品最具人格魅力的搶劫隊長「柏林」，其演出更是獲得網友盛讚，稱其「有不輸原版的邪魅風格」；另外，在記者會中朴海秀表示才剛脫下《魷魚遊戲》的綠色運動服，便隨即換上紅色工作服，笑稱都成了「紅綠燈」了。

▲《紙房子》韓國篇更為緊湊、刺激。（圖／《紙房子：韓國篇》劇照，下同）

大膽選用政治敏感題材，挑戰體制、追尋自由的叛逆神劇

《紙房子：韓國篇》以南、北韓經濟合作的架空世界為背景，本作女主角「東京」不只是熱愛BTS的阿米，更是受過北韓軍事訓練的退役軍人；因為和平的到來，東京懷抱著希望來到首爾，期望能在新城市找到全新的人生。事與願違的殘酷很快便降臨，遭到詐騙集團誆騙、在職場屢受非人道待遇，在危急時刻為了自衛而槍殺不法分子後，展開了亡命天涯的生活，也正在此時遇到了「教授」，並邀請東京參與一場前無古人的搶劫計畫……

《紙房子》的核心精神，便是與資本主義的抵抗，藉由挑戰權貴、體制，重新定義每人對於自由的詮釋，滿足劇迷對叛逆、反抗的追求；而本劇以和平統一的韓半島為背景，更是將資本主義對未曾經歷社會險惡的北韓人民的壓榨，演繹得更為怵目驚心。韓國篇大膽挑戰政治敏感元素，劇中南、北韓人民因為生長環境的不同，造成三觀不合的衝突局面，是在虛構的架空世界中無比真實的情節。

雖然韓國篇的整體故事架構與原版別無二致，但透過故事背景的設計，為全劇添上不少新意，像是《指定倖存者》、《良醫墨非》這類翻拍劇不算少數，但像《紙房子：韓國篇》能夠藉由改編完美達到在地化，實屬氣象一新的作品。

原汁原味保留西班牙版的感動，失控的完美搶案該如何逃出生天？



以教授、柏林為首的搶劫團隊，使用特洛伊木馬的圈套潛入造幣廠，並挾持近百名人質作為談判籌碼，擁有充足的槍砲彈藥與完美計畫，並嚴守「不傷害人質」的原則，佔據造幣廠一連數天的團隊，究竟葫蘆裡賣的是什麼藥？而警方則是由南、北韓共同組成應變小組，由宣祐真領導的談判組組長，該如何在與教授的對談中，找到制服劫匪的蛛絲馬跡？又該如何應對以困擾自己許久的愛戀情感？

既然是以搶劫題材為故事主軸，搶劫的手法、警方的手腕必是劇迷為放大檢視的細節，畢竟強大的主角若沒有足以匹敵的對手，那故事便難以精采起來。如前文所述，《紙房子：韓國篇》首季故事與原版可說是完全相同，從大架構到小細節，如丹佛的招牌笑聲、教授的眼鏡外型，整體來說大同小異的翻拍惹來部份看過原版的紙房子迷的負評，但事實上真的有如此不堪嗎？

整體故事幾乎雷同的設計，或是出於對原版的尊重與致敬，但編輯更傾向是將原版那份刺激、懸疑，以原汁原味的方式獻給未曾看過原版的亞洲劇迷，畢竟此劇縱使紅遍歐美，但在對西語影視作品相對陌生的東亞，《紙房子》是唯一一部有些名氣的作品，因此藉由保守的改動，稍有增添南北人民的矛盾，並精簡故事情節濃縮成精緻好嗑的劫盜影集，作為本季網飛國際聲量最高的韓劇，絕對是新觀眾不容錯過的選擇。

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