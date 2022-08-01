吠陀占星8月運勢4星座最差　天秤、處女要注意交通安全

文／李靜唯老師

8月適逢農曆7月鬼月，有哪些事情要特別注意？台灣吠陀占星權威李靜唯老師建議，農曆7月1日開始，敏感體質者最好每天早上空腹喝一杯陰陽水（熱開水加冷開水），記得加上一點鹽巴或檸檬，連續喝ㄧ個月，可以讓自己在磁場最亂的鬼月增強抵抗力。另外也建議吠陀處女、吠陀天秤、吠陀雙魚跟吠陀牡羊，鬼月運勢較差的星座，最好避免開車騎車或晚間出門。

至於8月份12星座的運勢如何？李靜唯老師表示，八成的人吠陀占星星座會落在西洋星座的前一個星座，以出生日期來分，生日落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座，想要了解自己的吠陀占星星座是哪一個，可以參考以下的對照表。

▲吠陀占星太陽星座對照表（圖／李靜唯老師提供）



8月事業運最旺：摩羯；事業運要注意：獅子、天蠍、水瓶

吠陀摩羯（1/15-2/14）（吉）



先前為了工作與事業所做的準備和努力，會在8月有機會得到好成果，由於貴氣格局的產生，有可能會為你帶來好的名氣，讓更多人認識你進而讓事業的發展更進一步。

吠陀獅子（8/15-9/14）（凶）



工作需要的資源眼看好不容易即將到手，卻容易因為一些意外而無法獲得，缺乏資源的你，即使有計劃與想法恐怕也都很難執行。

吠陀天蠍座（11/15-12/14）（凶）



工作方面可能會面臨突如其來的競爭者，對方恐怕會用比較粗糙的手法造成你的困擾，此外與人合作或是簽訂契約時需要特別仔細小心，不然可能因為小小的疏忽而造成損失。

吠陀水瓶（2/15-3/14）（凶）



受到火星影響，工作方面會遇到意外狀況，而這些狀況對你來說是一種能力的考驗，若是有做好準備的人能夠讓危機成為轉機，就能為自己避開困擾與麻煩。

▲天蠍本月與人合作或是簽訂契約時需要特別仔細小心。（圖／免費圖庫pexels）



8月感情運最旺：處女；感情運要注意：金牛、巨蟹

吠陀處女（9/15-10/14）（吉）



8月份身邊多多少少會出現幾位看似有緣的人，只是處女內心較為壓抑，遲遲無法肯定自己的心意，若是有人主動向你示好，其實可以嘗試交流看看。

吠陀金牛（5/15-6/14）（凶）



生活面臨的各種問題逐漸讓人煩躁與不安，小心情緒不穩定與太敏感造成對於另一半的不信任，儘量減少過多的猜測，才不會讓感情產生裂痕。

吠陀巨蟹（7/15-8/14）（凶）



8月受到火星無情的摧殘，巨蟹非常缺乏追求感情的動力，再加上缺少了緣份的訊號，所以8月身邊也不太容易出現自己喜歡的人。

8月財運最旺：雙子、射手、雙魚；財運需注意：牡羊



吠陀雙子（6/15-7/14）（吉）



財富宮位受到金星與木星雙重財星加持，財氣非常旺，工作與金錢在8月份都有很棒的成果，但是如果有計劃想前往海外或是在海外發展的話，則恐怕會受到阻礙。

吠陀射手（12/15-1/14）（吉）



8月手頭上應該會比較寬裕，如果本身已經有理財規劃，建議可以增加保險項目，為自己增添更多保障，若是遇到有人向你借錢，建議拒絕，比較不會讓錢有去無回。

吠陀雙魚（3/15-4/14）（吉）



8月財運投機性比較明顯，可能有機會遇到讓你很心動的投資商品，但建議理性判斷，才能有機會賺到錢，沒有做好功課的話，反而投資容易失利。

吠陀牡羊（4/15-5/14）（凶）



原先已經想好的計劃，會遇到突如其來的狀況而遭到中斷，資金方面會增加許多額外的開銷，要盡量避開投資，不然恐怕會有損失產生。

▲天秤、處女要特別注意交通安全。（圖／取自免費圖庫pixabay）



8月健康運要注意：天秤、處女

吠陀天秤（10/15-11/14）（凶）



火星進入掌管壽命的八宮，又對水星產生相位，再加上凶星計都、羅喉在七宮形成死亡殺手宮，8月要特別留意出門在外的交通安全，無論是一般的上下班通勤或是要出遠門，都需要留意可能會有血光之災。

吠陀處女（9/15-10/14）（凶）



8月18日之後火星進入遷移宮，凶星計都跟羅喉又形成死亡殺手宮，要特別注意交通意外及災難，可以捐血或去醫院驗血，以提早見血方式避開血光之災。

李靜唯老師指出，8月1日水星進入獅子座，水星主宰著教育與交通跟旅遊運勢，從8月11日開始同時受到火星與羅喉相位影響，要注意可能會交通意外頻傳。8月11日火星進入金牛座、8月18日太陽進入獅子座，一直到9月中旬都會對太陽產生相位，因此政商名人可能會因為貪圖享樂而爆發出負面醜聞，此外也有可能又有檯面上的公眾人物面臨突如其來的意外災難。

李靜唯老師也提醒，鬼月晚上17:00以後儘量少出門、身上可帶佛珠或艾草避邪、盡量少穿全身紅，黑，白，綠衣服，晚上十點後不洗衣服曬衣服，儘量不要外食以免人鬼共桌，尤其命盤體質比較敏感或運勢低落的人應特別注意。

作者簡介：

走紅於兩岸三地華人世界吠陀占星權威，並將吠陀占星、塔羅密碼跟紫微斗數結合為三合一運勢分析。