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玫瑰鑽戒示愛　尖刺花莖超逼真

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▲▼ 林曉同,點睛品 。（圖／公關照）

▲林曉同「我的玫瑰」求婚戒，154,000元起。（圖／林曉同提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

七夕情人節將至，如何給另一半驚喜？獻上一朵玫瑰，而且是化為永恆的珠寶玫瑰肯定擄獲芳心，台灣珠寶設計師林曉同以名著《小王子》中備受呵護的玫瑰為靈感，由玫瑰金花瓣圍繞主鑽為設計象徵深情包覆真心，發表「我的玫瑰」系列戒指與項鍊，盡顯濃情蜜意。

▲▼ 林曉同,點睛品 。（圖／公關照）

▲林曉同從《小王子》發想的「我的玫瑰」求婚戒姿態生動。

▲▼ 林曉同,點睛品 。（圖／公關照）

▲林曉同「我的玫瑰」鍊墜，111,000元起。

林曉同創作我的玫瑰系列作品，由18K玫瑰金或鑲鑽線條勾勒出玫瑰層層花瓣，擁著花蕊處的主鑽，當中戒指造型尤其生動，戒環演繹玫瑰花莖，點綴立體的尖刺線條，價格約154,000元起。

▲▼ 林曉同,點睛品 。（圖／公關照）


▲點睛品V&A博物館Posy 18K白金玫瑰金鑽石戒指，18,000元。

點睛品則與國際知名的英國V&A博物館合作，以15至17世紀流行的Posy Ring為靈感創作戀人專屬的定情物，重現當時在戒指圈內鐫刻愛情詩句的設計，傳達彼此的愛意與密語，品牌特別從博物館珍藏的銘文戒指取材，打造愛神的箭穿心造型的18K白金與玫瑰金戒指，上面刻有「I AM YOVRS 」，代表「I AM YOURS」（我心屬於你），霸氣示愛，此外，另有鐫刻歌德體古文愛情詩句的18K金與白金對戒，相當甜蜜。

▲▼ 林曉同,點睛品 。（圖／公關照）

▲點睛品V&A 博物館Posy 18K黃金對戒，男戒（左）20,800元起，女戒16,000元起。

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關鍵字：

林曉同, 點睛品, 七夕

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