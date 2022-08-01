熊媽媽帶小熊萌翻！在黃石公園塞車＝超好運　還有美洲野牛隨處可見

文、圖／Ean

沒人喜歡塞車，但若發生在黃石國家公園，那肯定是好運到，十之八九路旁應正有野生動物在活動，讓遊客忍不住放慢車速甚至臨時停車來好好欣賞。多數的塞車，是出現一種名為 Bison 的美洲野牛，來到黃石應都能看到，相較之下，據說要看見熊的難度就高得多。這回再訪黃石真可說人品大爆發，一天內竟看到七隻熊，有黑有棕、甚至還有熊媽媽帶著超萌小熊，直呼幸運！要能清楚看見甚至拍到，那有撇步，若只看不拍，可考慮準備一副品質好的望遠鏡，像我這回帶來的蔡司望遠鏡，影像超清透更勝肉眼所見，還能跟同行夥伴分享；若是跟我一樣好攝，那就肯定得把長焦段鏡頭搬來，才不致英雄器短、望熊興嘆！

▲這次帶來的 Sony FE5.6-6.3/200-600 G 發揮所長，讓我在不打擾的情況下、遠遠地拍攝美洲野牛家族

▲塞車，是黃石國家公園裡的幸運日常，那體驗對遠道而來的我們卻是非比尋常

▲與熊近距離接觸，是很特別的經驗

▲鹿，也是黃石國家公園裡的常客

野生動物危險勿近，自己的安全自己顧

這座世界天字第一號的國家公園有股神奇魔力，置身其中會讓人隨時睜大眼睛處在興奮狀態，除了豐富地景與看不完的間歇泉，最主要還是因為黃石國家公園的原住民 – 各種野生動物會隨時亮相，帶來驚喜！像是出場率很高的美洲野牛，是北美洲體型最大的哺乳動物，別因外型看起來笨重就掉以輕心，跑起來可是人類的三倍快，時速高達 60 公里、根本是負責衝鋒的美式足球員來著，千萬不要隨便挑釁更不能靠得太近，依據黃石國家公園的規定，至少要保持 23 公尺以策安全。

▲美洲野牛，是北美地區體型最大的哺乳動物，跑起來時速可達60公里

▲熊就連背影都好可愛

▲帶副好的望遠鏡來黃石，是個很好的主意！

熊，則得離更遠，最少要超過 91 公尺，有時熊蹤會突然出現，欣喜同時也需提醒自己保持距離。這回在黃石國家公園看到的第 7 隻熊，就出現的非常意外，當時正在知名的猛瑪溫泉區（Mammoth Hot Springs），遊客不少，路旁草叢忽然有動靜，只見一隻熊穿過馬路，大喇喇直接爬上給遊客賞猛瑪溫泉的木棧道，接著再矯捷的攀上山坡，一溜煙從視線消失不見。後來我是高舉大砲拍攝棉堡般的溫泉奇景時，在觀景窗裡像是透過望遠鏡瞥到熊蹤，原來牠仍持續向上爬去，看似笨重，原來竟是位登山高手，失敬。

▲這日所見的第七隻熊，爬上原本是專門給遊客走的棧道，太驚喜

▲原本是在拍猛瑪溫泉，卻意外的發現熊蹤

▲就連親子熊都看到，直呼好幸運

有Bear而來！帶200-600mm大砲來拍黃石原住民

這回為了要來蒙大拿拍攝豐富又多元的題材，我慎重地帶了一機六鏡，其中針對野生動物，特別帶來 Sony FE5.6-6.3/200-600 G 大砲，不管是隔著老遠拍攝美洲野牛家族在草地上休憩的歲月靜好，或距離稍近用來捕捉野牛或熊的臉部特寫，都能獲得很棒的影像品質，爽度自然不在話下！除捕捉野生動物，讓我印象深刻的是當在猛獁溫泉區剛拍完熊，抬頭一看，正好有個澄白的月亮高掛，我高舉大砲轉到最遠的 600 mm 端，按下快門，若不說還真會以為用得是天文望遠鏡，月球表面被拍得一清二楚。

▲好悠閒的美洲野牛家族

▲黃石國家公園裡的空氣清新，鏡頭下的月亮好美！

▲手持 Sony FE5.6-6.3/200-600 G 大砲的Ean，與這回帶領遊覽黃石國家公園的當地朋友 Canon

▲層層疊疊的猛瑪溫泉映照霞光，好美

Nanuk 保護箱，助我重裝上陣拍得過癮

這趟美國行，從盛夏的佛羅里達到攝氏 5 度的蒙大拿，光衣服就要帶上不少，還有攝影器材、藍牙喇叭等，行李真的很多，出發前為了要不要帶上那支 Sony FE5.6-6.3/200-600 G 大砲，我是猶豫再三，但始終內心有個聲音要我帶去。但，怎麼帶？又是另一個問題，好在我最後找到了一款加拿大品牌 Nanuk 特別用來保護精密設備的保護箱，具有 IP67 防塵防水等級及各項軍規安全認證，可妥善防護連同大砲在內的鏡頭以及拍攝設備，加上我特別選擇登機箱尺寸，因此又能讓我安心帶上飛機，同時自帶兩輪、在旅行時可方便拖行移動，這非常重要，更棒的是還提供終生保固！當那天在黃石國家公園裡，扛著那管大砲，興奮過癮地拍攝一隻又一隻的野生動物，只能說先前那些個辛苦與張羅，就在按下快門的剎那，一切，都值得了…

▲鮮黃的 Nanuk 保護箱，在天高地闊的黃石國家公園裡更顯出色

▲多虧這回有 Nanuk 保護箱，讓我放心又方便的能多帶幾顆鏡頭前來拍攝

▲登機箱尺寸可方便帶上飛機

▲Nanuk 保護箱可依據擺放物件，靈活進行隔間配置

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大砲鏡頭：Sony FE5.6-6.3/200-600 G

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蔡司望遠鏡

蔡司代理商 – 上洛官網