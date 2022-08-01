羅志祥3000萬頂級名錶再添1只　搶到超限量的武士陀飛輪

▲羅志祥前天過43歲生日，抱著媽媽秀出RICHARD MILLE熱騰騰的RM 47陀飛輪武士限量錶。（圖／翻攝showlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

前天羅志祥歡度43歲生日，除了感謝大家給予的祝福外，他特別po出擁抱媽媽的照片，寫下「我要謝謝媽媽在1979年7月30號的那一天，媽媽辛苦了！愛你喔」，畫面相當溫馨，不過手腕上的名錶又搶鏡了，明眼人玖壹壹春風立刻留言「生日快樂，武士」，一語道破這只錶正是日本武士主題腕錶，為RICHARD MILLE要價約3208萬元的RM 47陀飛輪腕錶。

▲RICHARD MILLE全球限量75只的RM 47陀飛輪腕錶呈現金雕武士圖案，約32,080,000元。（圖／RICHARD MILLE提供）



羅志祥不愧是RICHARD MILLE的資深藏家，快手搶到歷經4年設計、今年正式推出的全球限量75只RM 47陀飛輪腕錶，這只洋溢藝術美感的錶款緣起於品牌創辦人Richard Mille先生與曾兩度獲得一級方程式賽車世界冠軍的品牌摯友Fernando Alonso（費爾南多阿隆索）的一次傾心交談，Fernando Alonso是日本傳統藝術與武士精神的愛好者，品牌因此在複雜功能錶上展現武士文化精髓，正反面呈現栩栩如生的3N黃金武士盔甲雕刻，並取武士道精神象徵淺野氏的家紋，裝飾位於6時位置的陀飛輪。

▲羅志祥曾戴價值飆破3600萬元的PP隱藏版的編號5990/1400G-001旅行家計時鑽錶。（圖／翻攝羅志祥臉書）

此款RICHARD MILLE並非羅志祥第一只飆破3000萬元的頂級名錶，5月他曾戴「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）隱藏版的編號5990/1400G-001旅行家計時鑽錶，品牌未公開此錶定價，但根據外國精品網站顯示至少3600萬元台幣起跳。