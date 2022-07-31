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楊祐寧3422萬鑽錶對上老婆千萬鑽戒　男帥女美婚紗照被狂讚

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▲▼楊祐寧結婚珠寶 。（圖／公關照）

▲楊祐寧與老婆Melinda教堂婚紗照曝光，男帥女美。（圖／玩下娛樂提供）

記者陳雅韻／台北報導

楊祐寧與老婆Melinda今晚於文華東方酒店補請婚宴，小倆口稍早釋出於教堂拍攝的婚紗照，男帥女美的造型贏得好評。新郎楊祐寧身穿全套設計師品牌TOM FORD西裝搭配「紅底鞋」Christian Louboutin，新娘Melinda則穿香港訂製禮服設計師陳賢MarcoMChan打造的露肩蕾絲禮服，焦點落在無名指上的大鑽戒，目測約5克拉，價值上千萬元，但經紀人表示是小倆口秘密，不方便透露實際克拉數與價格。

▲▼楊祐寧結婚珠寶 。（圖／公關照）

▲Melinda佩戴約600,000元Tiffany & Co. SOLITAIRE單鑽耳環。（圖／Tiffany提供）

熱愛時尚的Melinda婚紗造型相當講究，身穿香港貴婦名流喜愛的訂製禮服品牌MarcoMChan蕾絲白紗，露肩心型領的設計、配上蕾絲長袖，展現「高級性感」，她同時搭配約60萬元的Tiffany & Co. SOLITAIRE單鑽耳環，簡潔大方，將珠寶重點都放在大克拉數的求婚鑽戒，挽著老公露出燦爛笑容。

▲▼楊祐寧結婚珠寶 。（圖／公關照）

▲楊祐寧婚宴戴寶格麗OCTO L’ORIGINALE鑲鑽腕錶，34,220,000元。（圖／寶格麗提供）

為了襯托美麗新娘，楊祐寧招認婚宴前瘦了一些也認真保養，今穿上全套TOM FORD西裝、Christian Louboutin秋冬新款Dandy Chick漆皮樂福鞋，果然帥氣指數破表，更驚人的是袖子下藏著寶格麗（BVLGARI）要價3422萬元的OCTO L’ORIGINALE鑲鑽腕錶，和新娘比華麗。

▲▼楊祐寧結婚珠寶 。（圖／公關照）

▲楊祐寧2020年發布與當時懷孕的老婆Melinda的合影幸福洋溢，兩人同戴CHAUMET婚戒。（圖／翻攝楊祐寧臉書）

▲▼楊祐寧結婚珠寶 。（圖／公關照）▲▼楊祐寧結婚珠寶 。（圖／公關照）

▲楊祐寧的CHAUMET Torsade de Chaumet玫瑰金戒指（左）約57,500元，Melinda的鑲鑽款約69,900元。

兩人平日所戴的成對婚戒，則是法國珠寶品牌CHAUMET，款式為靈感源自巴黎凡登廣場上拿破崙1806年在奧地利打勝仗的Vendome Column紀念柱的Torsade系列，扭結纏繞的線條辨識度高，代表相愛侶的依戀與忠誠，楊祐寧戴的是未鑲鑽款，Melinda則是鑲鑽設計。

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