林心如拎百萬愛馬仕包喝喜酒　露美腿展一姐氣勢

▲楊祐寧與Melinda補辦婚宴，於文華東方酒店席開45桌。（圖／玩下娛樂提供）

記者陳雅韻／台北報導

演藝圈久違的盛大婚禮今晚於文華東方酒店登場，39歲楊祐寧今晚與小7歲的老婆Melinda補辦婚宴，席開45桌宴請親朋好友，明星賓客陣容堪比三金頒獎典禮陣容，他參與演出的《華燈初上》演員林心如、楊謹華、謝欣穎、王柏傑、劉品言等全到齊，林心如雖一身低調黑，但配上百萬元的愛馬仕（Hermes）百萬元迷你鱷魚皮凱莉包，立刻展現一姊氣勢。

▲林心如一身露腿黑裝，搭配要價百萬元的愛馬仕迷你鱷魚皮凱莉包亮相。（圖／記者林奕如攝）

一般人參加婚宴都避免過於誇張的裝扮，深怕搶走新娘風采，今參與楊祐寧婚宴的明星們也有志一同，都以黑色裝扮為主，林心如即以黑裝亮相，但一雙美腿超級吸睛，手拎愛馬仕深藍色鱷魚皮打造的迷你凱莉包，成為全場最貴氣的明星。

▲桂綸鎂背著香奈兒包，與好友陳柏霖連袂出席婚宴。（圖／記者林奕如攝）



桂綸鎂與好友陳柏霖也一同現身祝福楊祐寧夫婦，兩人好默契都穿黑色套裝出席，身為香奈兒（CHANEL）大使的桂綸鎂，戴上香奈兒雙C Logo寬版手環、背著雙C Logo方包吸引目光；而服裝最亮眼的明星賓客非劉品言莫屬，穿著桃紅色斗篷式迷你洋裝，相當俏麗。

▲劉品言是明星賓客中服裝色調最搶眼的一位。（圖／記者林奕如攝）



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