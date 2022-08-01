營養師傳授「改善脹氣10招」，讓小腹平坦不尷尬

▲營養師教你從飲食、生活方式改善脹氣。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

夏季衣物合身，有時候小腹微凸很容易讓人誤會，營養師高敏敏分享，有時候小腹微凸不是因為胖，而是脹氣，有時候肚子脹脹的又吃不太下東西，可能都和脹氣有關，她提出10招改善胃脹氣，一起和尷尬小腹說掰掰。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏分享，每個人消化道都會產生氣體，而身體要排除這些氣體就是靠著打嗝和放屁，如果氣體過多，可能就會引發腹脹，甚至是腹痛。若你有脹氣困擾，試試以下方法幫助改善。

#減少易產氣食物

吃東西時，減少攝取容易讓你脹氣的食物，像是黃豆類、洋蔥、馬鈴薯、糯米製品等。

#避免氣泡飲品

飲品中的氣泡會導致吞下更多空氣，像是可樂、啤酒可以少喝一點。

#少吃高飽和脂肪食物

炸物、甜食需更長時間消化，尤其高脂肪食物所需要的消化時間也比較長，高敏敏也建議高飽脂肪攝取量要限制在每日攝入總熱量的10%之內較好。

#吃富含消化酵素的水果

多吃奇異果、木瓜、鳳梨，這些水果內的酵素可幫助消化、調節消化功能。

#定時吃好菌

定時的幫助補充好菌、替消化道注入生力軍，鞏固體內菌叢生態。像是無糖優酪乳或是優格都是好選擇。

#細嚼慢嚥、少說話

時常狼吞虎嚥，或是吃飯說話，都容易吃進更多空氣，建議放慢吃飯速度並少說話，且盡量一餐至少吃滿20分鐘以上。

#乳糖不耐者改喝發酵乳製品

乳糖不耐者吃進大量乳糖會容易脹氣、腹瀉、腹痛⋯，建議可以改成喝優酪乳、吃優格等發酵乳製品，同時補充每日所需的鈣質及益生菌。

#以水代酒

酒精會讓小腸中的細菌大量滋長，進而引起脹氣或是放屁。

#改善鼻過敏

鼻塞、過敏的人 常常會不自覺用嘴巴呼吸，導致吞進較多空氣，建議應先想辦法改善過敏或相關症狀。

#少久坐、多運動

餐後不要馬上坐著，吃飽可以站著或是走一走來幫助消化。