fb ig video ETtoday search mobile

沒時間運動？「走路減肥法」4個關鍵技巧學起來　走對就能瘦

>

▲▼ 4個走路減肥小技巧。（圖／翻攝ＩＧ）

▲走路走對了，也能幫助瘦身、養成運動習慣。

編輯／Molly　圖／IG@Thanks_kim、@kkmmmkk

想減肥但沒時間去健身房運動？看瘦身運動影片但不知道該怎麼做？有這些困擾又想減肥的人，來試試「走路減肥法」吧！走路可說是最簡單的運動之一，不用學就會，只要姿勢走對了，搭配幾個關鍵小技巧，就能靠走路輕鬆瘦身，還能幫助養成運動習慣，以後想進階其他運動也不會覺得太痛苦。

▲▼ 4個走路減肥小技巧。（圖／翻攝ＩＧ）

1.走路時要維持正確姿勢

走路時姿勢是否正確很重要，記得要抬頭挺胸，並保持下巴向下微收，雙肩向外自然展開，且小腹要收緊、夾緊臀部，記得走動時要用跨部發力，不要用小腿，錯誤的姿勢會使走路時施力錯誤，這可能也就是讓你腿部越來越粗的原因。

▲▼ 4個走路減肥小技巧。（圖／翻攝ＩＧ）

2.加快走路速度

快速步行能提升有氧效果，所以走路時可以把速度加快一點，甚至可以挑一小段路讓走路速度加到最快，可以幫助讓心跳加快，呼吸變深，身體會微微出汗，體溫也會上升，減肥效果會更好。

▲▼ 4個走路減肥小技巧。（圖／翻攝ＩＧ）

3.走路時邁步跨大一點

想要邊走邊幫助減肥，除了要加快行走速度，步伐邁動的大小也有關係，將步伐加大一點，大步大步的向前行走，才能有效刺激到大腿肌肉，並提高走路時的運動心率，提升有氧效果。

▲▼ 4個走路減肥小技巧。（圖／翻攝ＩＧ）

4.提高走路距離和時長

想靠走路減肥，如果走的距離很短，時間、次數都很少，就算做到以上3點，效果也不會太好。可以找機會增加走路的距離和時長，最好每次走路能走到15～20分鐘以上，且不要偶爾才走，可以利用上下班的通勤路程，或是與家人散步、遛狗等時間養成走路運動的習慣。

►難怪瘦不了！營養師曝減肥時「6種NG食物」　第二種容易被忽略

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 減脂, 運動, 走路, 秘訣, 關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

心事最多星座Top 3

心事最多星座Top 3

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

饗饗新北首店開幕時間曝光！　12月迎客攻耶誕節「搶位預備備」

饗饗新北首店開幕時間曝光！　12月迎客攻耶誕節「搶位預備備」

林心如拎百萬愛馬仕包喝喜酒　露美腿展一姐氣勢

林心如拎百萬愛馬仕包喝喜酒　露美腿展一姐氣勢

營養師傳授「改善脹氣10招」，讓小腹平坦不尷尬

營養師傳授「改善脹氣10招」，讓小腹平坦不尷尬

吠陀占星8月運勢4星座最差　天秤、處女要注意交通安全 沒時間運動？「走路減肥法」4個關鍵技巧學起來　走對就能瘦 楊祐寧3422萬鑽錶對上老婆千萬鑽戒　男帥女美婚紗照被狂讚 每天睡不飽？營養師：「含褪黑激素食物」多吃，讓你一覺到天亮 第一眼看到男人頭還是女人？一張圖秒測你「未來是否有錢」 羅志祥3000萬頂級名錶再添1只　搶到超限量的武士陀飛輪 把愛情看得最重要的3大星座女！Top 1能為愛放棄名利，甚至改變個性

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面