fb ig video ETtoday search mobile

包包越怪越可愛！珍珠愛心包夢幻登場、超現實「人臉包」吸住目光

>

實習記者蔡孟廷／綜合報導

當包包成為各大品牌的金雞母，包袋的設計似乎也總有商業考量，然而有許多小眾設計師品牌卻反其道而行，推出一個又一個怪異又吸睛的可愛手袋，特立獨行也成功引起討論度。今年又有哪些品牌推出了什麼讓人印象深刻的的怪包包，讓人大開眼界呢？一起看看吧！

暗黑系少女品牌Simone Rocha自從推出了珍珠包之後，便成為品牌的一大招牌，在2022的春夏和秋冬秀場，更是各推出了一款珍珠包的變形。春夏的寶石包，以幾可亂真的珍珠光澤和優雅的寶石形狀令人迷醉，而秋冬秀推出的愛心包，袖珍的大小，卻也不失其作為包包的實用性，讓人佩服設計師的巧思。

▲▼ 可愛怪包包。（圖／翻攝自品牌官網）

▲▼自帶珍珠光澤的寶石、愛心造型包包，可愛之餘也有實用性。（圖／翻攝自Simone Rocha）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前陣子在網路上大火的鴿子包，則是來自於前衛設計師品牌JW Anderson，設計師除了自身的同名品牌之外，更身兼LOEWE的創意總監，在推出鴿子包之前，他就推出過童趣的鴨舌帽包，也曾經引發搶購熱潮，在今年的形象照更找來英國女歌手酷娃恰莉（Charli XCX），下一步的操作也讓人期待。

▲鬼才設計師Jonathan Anderson推出的包款都會掀起熱議。（圖／翻攝自JW Anderson）

而說到怪包包，絕對不能忘記來自義大利的高訂品牌Schiaparelli所推出的臉包。在平平無奇的包款身上，以金色的五官進行點綴，精湛的珠寶工藝鑲嵌形成怪誕寫實的五官，超現實的組合形成強烈對比，一亮相就成為全場焦點。

這些品牌利用包包開創出了與眾不同的基因，在吸引人們目光的同時，更因為這些有特色的包款，在這個以商業為導向的時代，留下屬於設計師的堅持與浪漫。

▲▼ 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲用珠寶鑲嵌打造超自然的金色五官。（圖／翻攝自Schiaparelli官網）

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

►Balenciaga最新「橡膠拖鞋」要價破萬　網見外觀：太眼熟

►金卡戴珊推「游泳手套」辣曬S曲線帶貨！　實際功用網超困惑

關鍵字：

SimoneRocha, JWAnderson, Schiaparelli, 小眾, 可愛

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

心事最多星座Top 3

心事最多星座Top 3

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

蔡依林竟編出「類Prada托特包」　姊姊下訂狂讚手巧

蔡依林竟編出「類Prada托特包」　姊姊下訂狂讚手巧

感情世界最單純星座Top 3 ！　第一名喜歡平淡，牽手過完一輩子

感情世界最單純星座Top 3 ！　第一名喜歡平淡，牽手過完一輩子

營養師教「168斷食法」食物選擇3大原則！禁食期間能吃「1食物」

營養師教「168斷食法」食物選擇3大原則！禁食期間能吃「1食物」

2022下半年「財運最好」星座排行Top 3！冠軍貴人運也好，機會非常多 潤娥同台「小9歲」Yeri無懸念大勝！　她裙裝顯肉、手臉色差超大 孫芸芸火辣泳衣天天被問　狂愛香奈兒、澳洲牌素面款 全新修護黑科技！嬌蘭「皇家蜂王乳雙導精華」重磅升級「使用一個月」找回新生肌 你正面臨什麼心理困惑？超準心測解惑淺意識個性 營養師：3種「排毒食物」多吃，改善便祕、痘痘，就連氣色都變好 金世正5萬浪琴表上手眨眼比讚好俏皮　Jisoo被坦克錶迷倒連曬3只

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面