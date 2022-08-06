包包越怪越可愛！珍珠愛心包夢幻登場、超現實「人臉包」吸住目光

實習記者蔡孟廷／綜合報導

當包包成為各大品牌的金雞母，包袋的設計似乎也總有商業考量，然而有許多小眾設計師品牌卻反其道而行，推出一個又一個怪異又吸睛的可愛手袋，特立獨行也成功引起討論度。今年又有哪些品牌推出了什麼讓人印象深刻的的怪包包，讓人大開眼界呢？一起看看吧！

暗黑系少女品牌Simone Rocha自從推出了珍珠包之後，便成為品牌的一大招牌，在2022的春夏和秋冬秀場，更是各推出了一款珍珠包的變形。春夏的寶石包，以幾可亂真的珍珠光澤和優雅的寶石形狀令人迷醉，而秋冬秀推出的愛心包，袖珍的大小，卻也不失其作為包包的實用性，讓人佩服設計師的巧思。

▲▼自帶珍珠光澤的寶石、愛心造型包包，可愛之餘也有實用性。（圖／翻攝自Simone Rocha）

前陣子在網路上大火的鴿子包，則是來自於前衛設計師品牌JW Anderson，設計師除了自身的同名品牌之外，更身兼LOEWE的創意總監，在推出鴿子包之前，他就推出過童趣的鴨舌帽包，也曾經引發搶購熱潮，在今年的形象照更找來英國女歌手酷娃恰莉（Charli XCX），下一步的操作也讓人期待。

▲鬼才設計師Jonathan Anderson推出的包款都會掀起熱議。（圖／翻攝自JW Anderson）

而說到怪包包，絕對不能忘記來自義大利的高訂品牌Schiaparelli所推出的臉包。在平平無奇的包款身上，以金色的五官進行點綴，精湛的珠寶工藝鑲嵌形成怪誕寫實的五官，超現實的組合形成強烈對比，一亮相就成為全場焦點。

這些品牌利用包包開創出了與眾不同的基因，在吸引人們目光的同時，更因為這些有特色的包款，在這個以商業為導向的時代，留下屬於設計師的堅持與浪漫。





▲用珠寶鑲嵌打造超自然的金色五官。（圖／翻攝自Schiaparelli官網）





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