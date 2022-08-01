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楊祐寧老婆美背全都露辣翻　巧搭11萬Tiffany耳環當最美新娘

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▲▼ 楊祐寧婚宴 。（圖／翻攝IG）

▲楊祐寧與Melinda走活潑新人風格，擺出俏皮pose。（圖／翻攝melodykliu IG）

記者陳雅韻／台北報導

楊祐寧昨晚與老婆Melinda補辦婚宴，於文華東方酒店席開45桌宴請親朋好友，新人僅公開新娘第一套白紗造型，場內再換第二套造型，全靠親友在IG上分享，只見Melinda換上白色深V禮服與楊祐寧深情共舞，轉過身美背全都露辣翻，配上Tiffany & Co.要價115,000元線條俐落的T1耳環，展現絕佳品味。

▲▼ 楊祐寧婚宴 。（圖／翻攝IG）

▲楊祐寧在婚宴上與Melinda共舞，Melinda大秀美背驚豔全場。（圖／翻攝lok666 IG）

▲▼ 楊祐寧婚宴 。（圖／翻攝IG）

▲Melody（中）與楊祐寧夫婦合影，Melinda的求婚鑽戒、CHAUMET婚戒與Tiffany耳環很搶鏡。（圖／翻攝melodykliu IG）

▲▼ 楊祐寧婚宴 。（圖／翻攝IG）

▲Melinda的第二套禮服搭配Tiffany T1 18K白金鑲鑽環形耳環，115,000元。（圖／Tiffany提供）

Melinda的新娘禮服沒有繁複的珠繡設計，第一套長袖蕾絲白紗流露優雅女人味，換穿第二套白色深V露背禮服風格更簡潔，不僅襯托她健身有成的窈窕身材，也方便她跳舞或逐桌與親友打招呼，她與Melody合影時，也讓人見識她選搭珠寶的精準眼光，除了無名指的CHAUMET婚戒、中指的單鑽求婚鑽戒吸睛，耳際的Tiffany T1 18K白金鑲鑽環形耳環也襯托她的活潑大方性格。

▲▼ 楊祐寧婚宴 。（圖／翻攝IG）

▲楊祐寧婚宴上眾星雲集，包括余文樂（左起）、陳意涵、張震、陳柏霖與桂綸鎂全到場獻上祝福。（圖／翻攝lok666 IG）

昨晚楊祐寧夫婦宴請不少演藝圈內好友，各個明星精心打扮亮相，余文樂即穿上Ralph Lauren西裝出席婚宴，他開心見到許久不見的朋友，po出與陳意涵、張震、陳柏霖與桂綸鎂的合影，現場星光熠熠。

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