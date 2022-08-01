fb ig video ETtoday search mobile

8月星巴克、伯朗買一送一喝起來！　85度C「第二杯25元」別錯過

>

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁）

▲8月來臨，連鎖咖啡買一送一收起來。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁）

記者蔡惠如／綜合報導

8月第一天正好也是星期一，炎熱的天氣就該喝杯咖啡提提神，當然優惠也是要賺，星巴克數位體驗優惠持續到第一週，別忘了拿張買一送一再進店！伯朗則在8月每週一續推「全分店好友分享」活動，加入會員不限店別優惠全部喝起來！85度C邁入18週年，也在本週五推出「第二杯25元」回饋，鎮熱解渴好康輕鬆拿啦。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁）

星巴克8／7前推出數位體驗活動，只要登入活動網頁完成挑戰，全程不到1分鐘就能獲得優惠券，本次最大獎可直接免消費兌換中杯飲料，其他包括全品項買一送一、第二杯半價等也能通通手到擒來，進店前不妨滑一滑省荷包。

獲得的優惠券從7／20開始接受兌換，使用期限為獲券日+2天，消費者可於每天上午11點至晚上8點的時段使用，此外請注意車道服務與部分門市不提供此券的兌換優惠喔，包括一些景點、機場、高鐵站與特定門市都無法使用，建議在點餐前要先詢問清楚。

▲星巴克買一送一,伯朗,85度C。（圖／業者提供）

伯朗咖啡館在8月也針對自家Lounge卡使用者，在每週一推出飲品買一送一的優惠，優惠日包括8／1、8／8、8／15、8／22、8／29，只要在這5天進店消費並持Lounge卡儲值金付費，便可享買一杯送一杯的回饋，結帳金額以高價品計算，而且是伯朗咖啡全部門市都可適用喔。

▲星巴克買一送一,伯朗,85度C。（圖／業者提供）

85度C則針對自家18歲生日推出慶祝活動，8／5當天從早上10點到晚上10點，限時12個鐘頭，推出大杯咖啡系列全面「第二杯25元」，每人限購3組，若要寄杯則以各門市提供服務為主，另當天也針對指定品項包括麵包、8寸蛋糕等祭出8.5折優惠。

而從8／1至8／4期間，85度C也從早上10點開始在APP跨店取服務推出搶購優惠，大杯拿鐵咖啡與大杯招牌咖啡享買二送一，不限冰熱，每會員每天限購一組，每天共限量2000杯，兌換期限可到今年年底。

▲星巴克買一送一,cama。（圖／業者提供）

連鎖咖啡cama café針對盛夏假期，推出全新「7+7政策」優惠，分為兩波各選出7款冷飲，任選即享有第2杯7折優惠，包括咖啡、高山茶、紅茶等，每天換喝也很可以，現已進入第二波，8／14前冷萃咖啡系列、水果冷萃系列、清焙烏龍、高山錫蘭、蜜香紅柚咖啡、蜜桃荔枝錫蘭紅茶、蘋果檸香錫蘭紅茶7款冰飲，消費者購買大杯尺寸就享有優惠，購買品項可混搭，取價低者折扣。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C, 第二杯25, 伯朗

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

心事最多星座Top 3

心事最多星座Top 3

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

沒時間運動？「走路減肥法」4個關鍵技巧學起來　走對就能瘦

沒時間運動？「走路減肥法」4個關鍵技巧學起來　走對就能瘦

饗饗新北首店開幕時間曝光！　12月迎客攻耶誕節「搶位預備備」

饗饗新北首店開幕時間曝光！　12月迎客攻耶誕節「搶位預備備」

林心如拎百萬愛馬仕包喝喜酒　露美腿展一姐氣勢

林心如拎百萬愛馬仕包喝喜酒　露美腿展一姐氣勢

成功人士「早上不做7件事」　避免錯誤習慣拖垮整天生產力 楊祐寧3422萬鑽錶對上老婆千萬鑽戒　男帥女美婚紗照被狂讚 營養師傳授「改善脹氣10招」，讓小腹平坦不尷尬 把愛情看得最重要的3大星座女！Top 1能為愛放棄名利，甚至改變個性 每天睡不飽？營養師：「含褪黑激素食物」多吃，讓你一覺到天亮 吠陀占星8月運勢4星座最差　天秤、處女要注意交通安全 第一眼看到男人頭還是女人？一張圖秒測你「未來是否有錢」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面