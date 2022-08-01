8月星巴克、伯朗買一送一喝起來！　85度C「第二杯25元」別錯過

▲8月來臨，連鎖咖啡買一送一收起來。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁）

記者蔡惠如／綜合報導

8月第一天正好也是星期一，炎熱的天氣就該喝杯咖啡提提神，當然優惠也是要賺，星巴克數位體驗優惠持續到第一週，別忘了拿張買一送一再進店！伯朗則在8月每週一續推「全分店好友分享」活動，加入會員不限店別優惠全部喝起來！85度C邁入18週年，也在本週五推出「第二杯25元」回饋，鎮熱解渴好康輕鬆拿啦。

星巴克8／7前推出數位體驗活動，只要登入活動網頁完成挑戰，全程不到1分鐘就能獲得優惠券，本次最大獎可直接免消費兌換中杯飲料，其他包括全品項買一送一、第二杯半價等也能通通手到擒來，進店前不妨滑一滑省荷包。

獲得的優惠券從7／20開始接受兌換，使用期限為獲券日+2天，消費者可於每天上午11點至晚上8點的時段使用，此外請注意車道服務與部分門市不提供此券的兌換優惠喔，包括一些景點、機場、高鐵站與特定門市都無法使用，建議在點餐前要先詢問清楚。

伯朗咖啡館在8月也針對自家Lounge卡使用者，在每週一推出飲品買一送一的優惠，優惠日包括8／1、8／8、8／15、8／22、8／29，只要在這5天進店消費並持Lounge卡儲值金付費，便可享買一杯送一杯的回饋，結帳金額以高價品計算，而且是伯朗咖啡全部門市都可適用喔。

85度C則針對自家18歲生日推出慶祝活動，8／5當天從早上10點到晚上10點，限時12個鐘頭，推出大杯咖啡系列全面「第二杯25元」，每人限購3組，若要寄杯則以各門市提供服務為主，另當天也針對指定品項包括麵包、8寸蛋糕等祭出8.5折優惠。

而從8／1至8／4期間，85度C也從早上10點開始在APP跨店取服務推出搶購優惠，大杯拿鐵咖啡與大杯招牌咖啡享買二送一，不限冰熱，每會員每天限購一組，每天共限量2000杯，兌換期限可到今年年底。

連鎖咖啡cama café針對盛夏假期，推出全新「7+7政策」優惠，分為兩波各選出7款冷飲，任選即享有第2杯7折優惠，包括咖啡、高山茶、紅茶等，每天換喝也很可以，現已進入第二波，8／14前冷萃咖啡系列、水果冷萃系列、清焙烏龍、高山錫蘭、蜜香紅柚咖啡、蜜桃荔枝錫蘭紅茶、蘋果檸香錫蘭紅茶7款冰飲，消費者購買大杯尺寸就享有優惠，購買品項可混搭，取價低者折扣。