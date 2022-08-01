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舒酸定 X 蜷尾家聯名霜淇淋藏「貓膩」　還放上牙齒很Chill

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▲舒酸定 X 蜷尾家聯名霜淇淋。（圖／品牌提供）

▲舒酸定與蜷尾家合作推出聯名霜淇淋。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

主打減少牙敏感的舒酸定牙膏，總是會在廣告上看到吃冰後牙痛的情節，今年夏天居然與台南蜷尾家推出聯名霜淇淋，而且還是清爽系的「輕莓乳酸」口味，網美般的粉紅色上面還掛舒酸定的小牌是不是超衝突啊！全台限量8000支，太晚去還嚐不到呢！

▲舒酸定 X 蜷尾家聯名霜淇淋。（圖／品牌提供）

炎熱夏天有話題最消暑了，抗敏牙膏品牌舒酸定首次挑戰跨界合作，宣告與台灣霜淇淋品牌蜷尾家合作，在台南開設「舒酸定Ｘ蜷尾家聯名快閃店」，看起來超級跳Tone，其實是要宣告自家專業修復抗敏牙膏新上市，用意是「用對牙膏，吃冰敏感不來亂」啦。

▲舒酸定 X 蜷尾家聯名霜淇淋。（圖／品牌提供）

▲舒酸定 X 蜷尾家聯名霜淇淋。（圖／品牌提供）

針對於快閃店的冰品口味「輕莓乳酸」，整體以酸甜乳酸為基底，添加些許覆盆子進行畫龍點睛的提味，微量酸味的口感刺激著味蕾，且特別採用接近雪酪的清爽形式，不厚重又細緻綿密的滋味，是一款清爽系風格的霜淇淋。

▲舒酸定 X 蜷尾家聯名霜淇淋。（圖／品牌提供）

▲舒酸定 X 蜷尾家聯名霜淇淋。（圖／品牌提供）

此外，這款夏日輕莓乳酸霜淇淋不僅口味驚艷，霜淇淋上方還裝飾著牙齒造型手工餅乾，搭配舒酸定LOGO旗幟，牙膏味很滿，連結力很到位，讓你吃完忍不住想去刷一下牙，也算是另類牙齒保健。

▲IKEA榴槤霜淇淋。（圖／翻攝IKEA新莊店紛絲團、各業者提供）

▲IKEA再推榴槤霜淇淋。（圖／翻攝IKEA新莊店紛絲團、各業者提供）

然而話題霜淇淋當然不能漏掉IKEA，近期旗下飲食小站對外宣告「榴槤霜淇淋」又重新登場啦！果然引起許多榴槤控的注意，留言表示「我要吃10支！」，去年推出榴槤風味霜淇淋，隨即登上「最受爭議口味」，但IKEA一向不怕大家挑戰，今年又再次開賣「榴槤風味霜淇淋」，讓期盼特殊夏季滋味的大家能解解饞，另針對不想吃榴槤的消費者，還有哈密瓜風味與乳酪蛋糕風味霜淇淋可選，不會讓你「望冰止步」。

▲IKEA榴槤霜淇淋。（圖／翻攝IKEA新莊店紛絲團、各業者提供）▲IKEA榴槤霜淇淋。（圖／翻攝IKEA新莊店紛絲團、各業者提供）▲IKEA 2022年新菜。（圖／業者提供）

▲IKEA榴槤風味霜淇淋、哈密瓜霜淇淋、乳酪蛋糕風味霜淇淋，售價均為20元。

關鍵字：

舒酸定, 蜷尾家, 聯名霜淇淋, 輕莓乳酸, 牙齒, 牙膏

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