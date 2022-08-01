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楊祐寧婚宴「賓客禮貌穿搭」！楊謹華湖水藍禮服、Melody選平價牌

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記者鮑璿安／台北報導

40歲男星楊祐寧和小7歲妻子Melinda（王詠穎）昨（7月31日）補辦婚宴，賓客名單華麗，《華燈》主演一一到齊，其中楊謹華選擇的Elie Saab 水藍色系洋裝被讚是禮貌穿搭，既優雅又不會太高調。此外，殷悅（Melody）則將平價設計師品牌Self-portrait穿出高奢氣場。

▲楊祐寧婚宴，「華燈幫」林心如、謝欣穎、王柏傑、劉品言、楊謹華夫妻。（圖／記者林奕如攝）

▲楊謹華身穿Elie Saab 2022水藍色系早秋洋裝。（圖／記者林奕如攝）

楊謹華當晚與老公Ben一同出席楊祐寧婚禮，她身穿Elie Saab 2022水藍色系早秋洋裝，搬出紅毯常見的黎巴嫩高訂品牌，但優雅的半披風與流暢剪裁卻不會太強勢，帶來不對稱美感；又以繞頸領口將尺度拿捏得剛剛好，不會過於裸露，大方秀出鎖骨曲線，打造出相當得體的賓客穿著。

▲▼ 楊祐寧婚宴 。（圖／翻攝IG）

▲殷悅（Melody）選擇平價設計師品牌Self-portrait黑色蕾絲洋裝 。（圖／翻攝IG）

值得一提的是，殷悅（Melody）選擇黑色蕾絲洋裝，屬於安全牌造型之一，來自馬來西亞的設計師Han Chong所創立的禮服品牌Self-portrait，不如一線精品的高奢定位，以蕾絲與刺繡元素融入衣著，達到了婚禮場合應有的正式感，但將風采留給新人，穿法非常高明。

關鍵字：

楊祐寧, Melinda, 王詠穎, 楊謹華, Melody

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