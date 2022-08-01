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凱特王子妃難得短褲造型露美腿　腳穿2,100元小白鞋必收

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▲▼ 凱特王子妃 。（圖／路透社）

▲凱特穿約32,000元ERDEM條紋毛衣搭5400元Holland Cooper金扣白色短褲，腳穿Superga小白鞋約2,100元。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

40歲的英國凱特王子妃經常在公開場合展現她的運動細胞，曾小試身手在鏡頭前打網球、踢足球，昨她則為了支持英國慈善教育平台1851 Trust，現身正於普利茅斯熱烈進行中的英國帆船大獎賽，與紐西蘭隊進行一場友誼賽，她以水手風造型亮相，罕見穿短褲露出修長美腿，而腳上穿約2,100元的Superga小白鞋，再次展現她熱愛的休閒風格。

▲▼ 凱特王子妃 。（圖／路透社）

▲凱特換裝準備登船與紐西蘭隊進行友誼賽。（圖／路透社）

小白鞋是經典不敗的必備時尚單品，凱特王子妃也是忠實擁護者，除了常穿V字LOGO著稱的法國品牌VEJA，義大利國民鞋Superga 2750經典帆布鞋也是她的心頭好，昨她正是穿著此雙鞋，搭配水手風的ERDEM要價32,000元條紋毛衣、5400元Holland Cooper金扣白色短褲，顯得活力十足。

▲▼ 凱特王子妃 。（圖／路透社）

▲凱特登船享受帆船賽樂趣。（圖／路透社）

獲邀登上帆船與紐西蘭隊進行友誼賽，凱特換上合宜的運動造型登船，鞋子改穿愛迪達運動鞋，她不忘戴上以海洋廢料回收再製的英國帆船大獎賽官方帽子，在享受帆船賽樂趣同時，也為比賽做足宣傳。

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關鍵字：

凱特, 王子妃

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