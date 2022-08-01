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無印良品高雄岡山公布開幕日！　700坪獨家餐飲、現做麵包88節逛起來

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 ▲全台最大700坪無印良品高雄岡山店即將開幕啦。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

7月中話題炒上一波的無印良品全台最大店「高雄岡山店」，今（8／1）品牌終於公佈開幕日期啦！選定在8／8正式對外開幕，700坪的空間除了又大又好逛。還有獨家話題，包括內部餐廳提供的獨家咖哩飯、限定口味冰淇淋跟啤酒、在地職人合作的每日現烤麵包，跟全台最大的木育廣場等，開幕期間祭出獨家黃麻購物袋滿額送，其他地方可是買不到喔！

▲無印良品高雄岡山店宣佈開幕日。（圖／業者提供）

繼無印良品600坪台東店開幕之後，真正台灣最大店「高雄岡山」終於要在爸爸節正式開幕迎客， 推出開幕限量優惠，包括從8／8至8／14，單筆消費滿666元，就送岡山門市限定黃麻購物袋，每日限量700個；8／8起至8／21期間，單筆消費滿1,000元即贈100元商品抵用券；8／15至8/21單筆消費滿666元，即贈岡山門市限定口味冰淇淋，每日限量300個。

而高雄岡山門市亮點則包括超多獨家吃喝服務，包括現做麵包、限定商品與餐飲服務等，以下通通GET起來！

▲高雄岡山無印良品。（圖／業者提供）

獨家！首次推出咖哩輕食餐飲
岡山門市為高雄地區首次導入餐飲服務，餐飲空間約40坪，共提供65個座位，民眾可在此品嚐以無印旗下暢銷咖哩調理包所設計、搭配台灣當季蔬菜的餐點，此外也提供單點沙拉、甜點、咖啡茶飲及啤酒飲品，而該空間日後也將以「食與憩」為主題，不定期舉辦在地交流的講座與手作活動。

▲無印良品高雄岡山,路面店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲無印良品高雄岡山,路面店。（圖／業者提供）

獨家！首次推出烘焙麵包販售服務
岡山門市還首次與高雄在地烘焙職人合作，引進超過20款不含反式脂肪酸及人工添加物的麵包西點，包括富含奶油香氣的塩可頌、麵團拌入台灣龍眼蜜的高雄蜂巢麵包、早餐必備的超柔軟吐司，以及具濃郁果香的荔香草莓歐式麵包等，皆由烘焙坊每日烘烤出爐後直送門市，新鮮麵包最療癒，全台只有這家有！

▲無印良品高雄岡山,路面店。（圖／業者提供）

獨家！全台最大家具陳列空間
因爲是台灣首間路面店，以往賣場空間有限無法完整呈現家具的限制不再存在。挑高四米的岡山門市特地有廣達45坪的家具與家用品展示區域，呈現客廳、餐廳與臥室的生活場景，讓顧客可以真正感受「無印良品的家」風格，空間氛圍完全不一樣，喜歡無印風家具的消費者有地方能好好看看啦！

▲無印良品高雄岡山,路面店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲無印良品高雄岡山,路面店。（圖／業者提供）

▲無印良品高雄岡山,路面店。（圖／業者提供）

獨家！全台最大木育廣場好可愛
為提供親子購物時的友善環境，岡山門市內也規劃全台最大、將近15坪的「木育廣場」，提供近500本的童書繪本外，還特別製作兩面大型黑板，其中一面開放讓孩童發揮創意，利用粉筆進行繪畫，另一面則設計了以回收木材製作的螺絲形狀造型磁鐵，透過遊戲來加深孩童認識岡山身為全台螺絲重要產地的印象，也教孩子認識各式螺絲工具，讓親子互動的時光增添寓教於樂的意義，天氣熱在這邊遛小孩真的超適合。

▲無印良品高雄岡山,路面店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲無印良品高雄岡山,路面店。（圖／業者提供）

▲無印良品高雄岡山,路面店。（圖／業者提供）

關鍵字：

無印良品, 高雄, 岡山, 全台最大, ＭＵＪＩ, 開幕

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