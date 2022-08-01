捷報！東森自然美獲【綠色榮耀】　全球綠色美容四大獎

▲東森自然美雙品牌首度參與Global Green Beauty Awards全球綠色美容大獎，勇奪四項大獎。（圖／東森自然美提供）

圖、文／東森自然美提供

東森自然美與時代並進，秉持強大研發實力、卓越品質，不斷創新升級，提供最貼近消費者的產品與創新價值，專業與用心連續獲得國內外專業機構肯定，2022年東森自然美雙品牌首度參與Global Green Beauty Awards全球綠色美容大獎，勇奪四項大獎，旗下品牌瑞昇「樂活精油套組」榮獲最佳天然身體保養品以及最佳精油銀獎，而另一品牌森美妍以「大地防護精油-放鬆紓壓複方2號精油」一舉拿下最佳精油金獎、「大地防護精油-全面啟動複方4號精油」也拿下最佳精油銅獎，成為台灣之光！

近年來，「綠色保養」成為國際趨勢，英國的全球綠色美妝大獎 Global Green Beauty Award，將「成分來源」、「功效表現」與「研發理念」作為評比標準，今年為第三年舉辦的「英國全球綠色美容大獎」由六位評審對於保養品的開發是否符合道德、天然、有機、純素、零浪費或無殘忍的概念以及廠商原料採購、成分使用是否為有機、包裝是否為天然來做評測，以滿足愛環保、減碳與綠色的趨勢需求。東森自然美旗下品牌的瑞昇「樂活精油套組」、森美妍「大地防護精油-放鬆紓壓複方2號精油」以及「大地防護精油-全面啟動複方4號精油」在層層考驗下，競爭非常激烈，從超過4百多個世界各地美妝保養品項中脫穎而出，讓全世界看到東森自然美超強實力！

受到疫情衝擊下，不僅生活發生巨大改變，人的身心也產生負面影響，除了洗手和戴口罩等基本防護之外，可以使用精油來舒壓與降低緊繃，東森自然美結合東西方文化，推出自然美瑞昇「樂活精油系列」，讓你享受生活深呼吸，重新感受清新的自己，樂活精油來自於法國H.REYNAUD & FILS、義大利西西里島Misitano & Stracuzzi、澳洲DownUnder三大頂尖百年精油廠，並用法國普羅旺斯的薰衣草貫穿在每個配方裡面，完美配比打造獨特精油香氣，為現代人找到身心靈的解藥，創造美好的生活。

▲自然美瑞昇「樂活精油系列」結合東西方文化，完美配比打造獨特精油香氣。（圖／東森自然美提供）

而另一品牌森美妍推出的「大地防護精油-放鬆紓壓複方2號精油」選用羅馬洋甘菊為高酯類精油，可以放鬆情緒的舒適感受。佛手柑與甜橙，感受被愛的呵護，在每日緊繃高壓的生活中提供一個寧靜的天堂。另一款獲獎精油「大地防護精油-全面啟動複方4號精油」雪松擁有溫暖的木質調香氣，放鬆平衡舒活按摩。苦橙葉與佛手柑搭配，調解負能量，使身心更加和諧。

▲森美妍「大地防護精油系列」以「萬用」的薰衣草精油與「百搭」的甜馬鬱蘭精油為主軸舒活身心。（圖／東森自然美提供）

東森自然美嚴選精油純淨成分，並透過科學研究，實現真正的人證、物證、科學做見證，主打純淨精油保養，追尋平靜、堅定的心靈狀態，撇除不必要的添加物，讓保養回歸純淨，幫助消費者選擇更安全、友善的商品。

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