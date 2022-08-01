王心凌穿「台牌婚紗」一開口征服全場！　裸粉蓬裙包裹纖腰美炸

▲王心凌《乘風破浪》第五次公演造型曝光 。（圖／翻攝自微博王心凌工作室）

記者鮑璿安 ／台北報導

39歲台灣女星王心凌日前在陸綜《乘風破浪》第五次公演中，獻唱自己的成名曲串燒，象徵回到從前。而她特別穿上來自台灣的婚紗禮服品牌NICOLE+FELICIA高級訂制芭蕾舞粉婚紗，甜美蓬裙與一字領加持超逆齡，宛如回到她剛出道時的模樣，引起網友熱議。

▲王心凌身穿台牌NICOLE+FELICIA 2021秋冬系列芭蕾舞粉婚紗登台 。（圖／翻攝自微博王心凌工作室）

王心凌此次身穿台牌NICOLE+FELICIA 2021秋冬系列芭蕾舞粉婚紗登台，禮服採用一字領抽皺設計，彰顯優越的鎖骨線條，以清透的網紗層層堆疊出粉色系，襯托出白皙肌膚，結合大膽前衛的裙廓，剪裁立體卻十分輕盈，宛如從童話故事中走出的公主一般。而王心凌一口氣獻唱《不眠》、《那年夏天寧靜的海》、《當你》金曲串燒，象徵自己在這個夏天回到最初的起點，立刻掀起全網回憶殺。

▲王心凌詮釋可愛的吊帶牛仔造型 。（圖／翻攝自微博王心凌工作室）

其實王心凌非常偏好粉色系造型，先前她還以北美設計師品牌Laurence & Chico 2022春夏系列的牛仔吊帶裙演出，鏤空腰部區域搭配上細肩帶輔助，腳踩高筒帆布鞋收尾，顯得活潑又性感。