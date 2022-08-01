孫芸芸化身小迷妹與「性感巨星」合照！深V禮服洩氣場完全沒輸

記者王則絲／台北報導

台灣名媛孫芸芸上個月在澳洲與兒女們度假後，近日又飛往義大利繼續她的旅程，上週末孫芸芸驚喜出席了電商LuisaViaRoma與聯合國兒童基金會（UNICEF）舉辦的慈善演唱會與晚宴，現場她化身小迷妹與「性感巨星」傑瑞德雷托（Jared Leto）合照，然而她一身華麗的深V禮服傾瀉氣場，也絲毫不輸給在場各國美麗女星。

▲孫芸芸出席LuisaViaRoma慈善晚會。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun）



義大利時間上週六晚上，珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，簡稱Jlo）在LuisaViaRoma慈善晚會上現身，此為她與班艾佛列克（Ben Affleck）結婚、並短暫在巴黎度蜜月後的第一場演出，帶來最適合夏日熱浪的一場表演。眾多名人包括好萊塢巨星李奧納多迪卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、凡妮莎哈金斯（Vanessa Hudgens）、傑米福克斯（ Jamie Foxx）⋯⋯都來到現場。

▲Jlo於晚會中精彩演出，現場眾星雲集，孫芸芸與各國知名網紅、博主開心合照。（圖／翻攝自IG@jlo、aimeeyunyunsun）



來自世界各地的名人之中，台灣名媛孫芸芸竟也是晚會派對嘉賓之一，她穿著一襲黑色緞面的深V荷葉邊禮服，典雅又不失華麗份量感與女人味，她在IG上開心分享Jlo的精彩演出片段，以及與各國名人們的合照，像是德國超模Stefanie Giesinger、知名博主Sophia Roe、美國模特Jen Ceballos、德國網紅Leonie Hanne⋯⋯都和孫芸芸親近合照，站在年輕美艷的女星們之間，孫芸芸形同姐妹，氣場一點也不輸，凍齡的狀態再次驚豔海外。

▲孫芸芸在國際巨星面前化身小粉絲。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun）



孫芸芸曬出的合照裡，還有大家熟悉的艾希莉朴（Ashley Park），她一身銀白色的VALENTINO小洋裝與厚底高跟鞋造型，顯得十分俏麗；另外「最帥小丑」傑瑞德雷托（Jared Leto）也以敞開的襯衫造型亮相，展現他招牌的性感，孫芸芸與他一起合照看起來非常開心，化身小粉絲的模樣特別可愛。

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