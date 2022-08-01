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迪麗熱巴罕見「造型翻車」全靠臉在撐！　油頭＋肩上一敗筆網罵翻

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記者鮑璿安 ／台北報導

大陸女星迪麗熱巴日前升格VALENTINO美妝亞太區香氛代言人，近期終於登上直播為產品帶貨，不過她卻意外「造型翻車」，身穿美國設計師品牌Oscar de la Renta鮮亮黃色禮服，紅唇搭配上濕髪，模樣曝光被網友罵翻，表示造型油膩不能接受。

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自迪麗熱巴微博）

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自迪麗熱巴微博）

▲迪麗熱巴選擇Oscar de la Renta 2019春夏系列禮服。（圖／翻攝自迪麗熱巴微博）

迪麗熱巴此次選擇Oscar de la Renta 2019春夏系列禮服，品牌堪稱是「晚禮服之王」，奢華設計擄獲許多名人。迪麗熱巴這次穿上鮮明黃色系抓皺裙裝，腰間的緞帶化作裙襬一路延伸，造型感華麗，順勢露出一雙筆直美腿，加上Christian Louboutin黃色高跟鞋呼應。

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自迪麗熱巴微博）

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自迪麗熱巴微博）

▲秀上原造型並無肩帶設計。（圖／翻攝自迪麗熱巴微博）

不過造型卻被網友狠批，因為對比秀上原圖就能發現，該禮服原是平口裙裝，到了迪麗熱巴身上卻加了掛脖肩帶，而且還與原來有色差，讓網友批評迪麗熱巴造型師不用心。就連濕髪也成為另一敗筆，效果遠不如預期，唯有迪麗熱巴高顏值撐場，讓粉絲直呼：「看上去頭髮好油」、「完全是揚短避長」、「肩帶顏色差這麼多是看不到嗎」、「該換造型師了」。

關鍵字：

迪麗熱巴, 大陸, 女星, 造型

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