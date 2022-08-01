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張鈞甯氣質超絕！包緊緊仍碾壓紅毯　關曉彤108公分長腿搶焦點

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記者王則絲／台北報導


大陸影壇盛典「第36屆大眾電影百花獎」頒獎典禮上週末於武漢舉行，紅毯上星光熠熠，又是女明星比拼時尚資源的時刻。台灣女星張鈞甯一身深藍色刺繡禮服，包緊緊依然碾壓紅毯；大陸女星「國民初戀」關曉彤看似清純的粉色禮服下，卻是大開高衩，展露一雙108公分長腿，亦奪走不少目光焦點。

▲百花獎女星紅毯。（圖／翻攝自微博）

▲百花獎女星紅毯。（圖／翻攝自微博）

▲張鈞甯一身典雅深藍色刺繡禮服，襯托獨特氣質。（圖／翻攝自微博）

張鈞甯當天穿著CHANEL 2022秋冬系列的深藍色花朵刺繡禮服亮相，服貼的絲質面料在腰部收縮後垂墜而下，勾勒高挑纖細的身形，配上乾淨的中分低髮髻髮型與紅唇妝容，散發古典優雅感受，雖然全身包得緊緊的，仍然藉著驚世美貌與獨特氣質碾壓紅毯。

▲百花獎女星紅毯。（圖／翻攝自微博）

▲百花獎女星紅毯。（圖／翻攝自微博）

▲關曉彤一雙108公分長腿超吸睛。（圖／翻攝自微博）

24歲女星關曉彤則選穿一條Giambattista Valli粉色浮誇蝴蝶結拖地禮服登場，少女清純的元素襯托她的年輕俏麗，公主風波浪長髮也顯得甜美可人，不過視線往下一看，裙襬開衩直至大腿根，完整展露她招牌的108公分長腿，可愛與氣場兼具。

▲百花獎女星紅毯。（圖／翻攝自微博）

▲百花獎女星紅毯。（圖／翻攝自微博）

▲容祖兒一身托胸馬甲禮服非常性感豔麗。（圖／翻攝自微博）

香港女星容祖兒也現身當日紅毯，她身穿CAROLINA HERRERA 2022秋冬的紫色漸變馬甲禮服驚艷全場，兩片布料包裹胸前，性感至極，夕陽色的漸層紗裙很是符合容祖兒的豔麗氛圍；同場新疆女神佟麗婭以Yanina 2022春夏高訂系列的白色鏤空群亮麗現身，完美顏值不說，腰線兩側花瓣形狀的鏤空設計盡顯姣好身材。

▲百花獎女星紅毯。（圖／翻攝自微博）

▲百花獎女星紅毯。（圖／翻攝自微博）

▲佟麗婭鏤空白裙盡顯姣好身材。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：

張鈞甯, 關曉彤, 容祖兒, 佟麗婭, 百花獎, 紅毯

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