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亮・珠寶／Dior Logo長鍊用上3種木材　自由變短鍊好時髦

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▲▼Logo珠寶 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Color Dior彩漆與鑲鑽項鍊與耳環，流露年輕氣息。（圖／Dior提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

近幾年時尚圈大吹Logo風潮，無論服裝或包款配件總是布滿Logo，高調展現個人宣言，這股流行勢力也吹向珠寶圈，LV（Louis Vuitton，路易威登）翻玩品牌縮寫字母創作可天天佩戴的生活珠寶，同屬LVMH集團的Dior也將縮寫CD兩字化為洋溢青春活力的珠寶，發表有3種個性詮釋的Color Dior系列，不僅推出可從長鍊變身為頸鍊或手鍊強調穿戴的自由，還結合彩漆、木材創造時髦效果。

▲▼Logo珠寶 。（圖／公關照）

▲Dior為珠寶加入彩漆，更顯繽紛亮麗。

▲▼Logo珠寶 。（圖／公關照）

▲Color Dior鑽石與彩漆黃K金長項鍊，可截短為頸鍊或手鍊，2,400,000元。

Dior Joaillerie 創意總監Victoire de Castellane是將彩漆引入高級珠寶世界的先驅，此次再度為Color Dior系列加入迷人彩色，將高辨識度的品牌縮寫CD變成網格環扣，首先以玫瑰金輔以黑白色彩漆展現經典組合，更大膽之作是在長鍊一次用上12種色調，包括黑、白、黃、橙、紅、地中海帕爾瑪藍、粉紅色、紫羅蘭色，到法國貴族藍、電光藍、薄荷綠和草蔥綠，並於最大的CD字樣鑲嵌鑽石，可隨心轉換成頸鍊或手鍊，更吸引人了。

▲▼Logo珠寶 。（圖／公關照）

▲Color Dior鑽石黑白彩漆玫瑰金耳環，520,000元。

Color Dior第3種詮釋是巧妙融合金質與木材，CD字樣一邊鑲滿鑽，另一邊則飾以烏木、咖啡色胡桃木，或輕微顆粒感的金棕色楓木，在長鍊與手鍊作品可一次欣賞3種不同的木質。

▲▼Logo珠寶 。（圖／公關照）

▲模特兒展示Color Dior珠寶結合鑽石與木材創造時髦長鍊與耳環。

▲▼Logo珠寶 。（圖／公關照）
▲Color Dior鑽石與木質黃 K金手鍊，1,050,000元。

LV腕錶暨珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof也從品牌字母縮寫發想，創作線條俐落分明的LV Volt系列珠寶，巧妙將L與V兩個字母呈上、下對立排列，最入門款式為LV Volt Upside Down Play手環，可選擇粉、藍、綠、紅、黑色的鍊繩搭配K金雕刻字母，奢華版本手環則全以貴金屬打造，另有細鍊手環、項鍊、耳釘以及鑲鑽或未鑲鑽戒指可供選擇。

▲▼Logo珠寶 。（圖／公關照）

▲LV Volt Upside Down Play黃K金小號手環可替換鍊繩，單款90,500元。（圖／LV圖供，以下同）

▲▼Logo珠寶 。（圖／公關照）▲▼Logo珠寶 。（圖／公關照）
▲LV Volt Upside Down玫瑰K金手環（左）258,000元，白K金鑲鑽戒指143,000元。

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關鍵字：

亮珠寶, Dior, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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