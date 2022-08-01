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一抹秒吸收！夏季「清爽保濕」盤點，補水同時還抑油

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▲▼保濕盤點。（圖／品牌提供）

▲夏季清爽保濕很重要。（圖／翻攝自IG/laneige_kr、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

氣溫每升高1度，肌膚出油量就會增加10%，高溫也會讓毛孔大開，使得水分更快速蒸發，造成隱形的肌膚乾燥。炎熱夏季肌膚最容易外油內乾，加上口罩悶著讓肌膚各種狀況跟著來，因此做好保濕修護十分重要。

▲▼保濕盤點。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 1號紅色山茶花活能修護露，100ml，3,160元。

透白質地與肌膚接觸後便化為水感凝露，富含山茶花水精華，其配方輕透，一抹化開，迅速滲入肌底，賦予肌膚水潤感受。

▲▼保濕盤點。（圖／品牌提供）

▲Neogence 積雪草B5修護純粹精華，30ml，1,200元。

添加95%高純度積雪草苷，舒緩泛紅搔癢，高濃度維他命原B5，深層注水增加彈力，敏感肌膚也適用。

▲▼保濕盤點。（圖／品牌提供）

▲CNP 膠原玻尿酸彈力密度化妝水，150ml，1,150元。

內含品牌獨家調配的玻尿酸、膠原蛋白與CNP獨家密度配方胜肽、腺苷，可帶來富含好氣色的彈力感與水嫩光滑感。

▲▼保濕盤點。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 森美妍 白茶賦活保濕精萃。

以高濃度γ-PGA保濕成分，搭配白牡丹茶萃取，採用未經發酵氧化的早春茶葉萃煉出高含量的類黃酮、綠茶多酚等，幫助調理粗糙肌膚、增強肌膚屏障。

▲▼保濕盤點。（圖／品牌提供）

▲Melvita 玫瑰花粹，400ml，1,180元。

蘊含 2000 朵手工摘採的玫瑰花瓣精萃，全效性改善肌膚因環境與壓力所導致的乾燥、泛紅、敏感、老化等肌膚困擾，一掃乾燥暗沉，使肌膚緊緻飽滿。

關鍵字：

夏季, 保濕, 清爽保濕

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