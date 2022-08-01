饗饗新北首店12月開幕　新北市最新5家熱門餐廳大點名！

記者蔡惠如／綜合報導

下半年新北美食話題大爆發，除了有饗賓集團旗下最熱門的「饗饗」進駐新莊，將在12月正式迎客之外，附近宏匯廣場近期也將開幕乾杯、黑毛屋，而板橋大遠百有了添好運／了凡雙品牌店型，初魚鐵板燒也將在10月到位，環球購物中心板橋車站則在9月底，開幕結合居酒屋與餐酒館的「一号基地」百貨首店。

▲信義區饗饗一位難求，宏匯iTower夜景也讓人期待。（圖／翻攝各餐廳官方粉絲頁、業者提供）

INPARADISE饗饗，新莊宏匯iTower 12月開幕

今年底來臨前新北民眾很有口福，饗賓集團旗下的「INPARADISE饗饗」，進駐新北宏匯iTower 39樓開設新北首店，已在日前曝光將在12月正式開幕，搶攻耶誕節與後續雙新年檔期，「INPARADISE饗饗」目前仍是最難預約到的吃到飽餐廳之一，特色包括精緻的多國料理以及高空景觀，無論是一般用餐、聚會或是慶祝都很適合，屆時開幕後應該也是新北最高等級的吃到飽餐廳。

▲饗饗主打多樣精品餐飲。

乾杯、黑毛屋，新莊宏匯廣場8／6開幕

乾杯集團旗下燒肉與鍋物期間雙品牌「乾杯」、「黑毛屋」，8／6也即將在宏匯廣場7樓開幕，乾杯燒肉66坪空間內擁有90個座位，店內特選牛五花、霜降豬肉和鹽蔥牛舌為招牌；「黑毛屋」鍋物，以道地的涮涮鍋、壽喜燒、水炊鍋、摩滋鍋四大日本傳統鍋物為主打，搭配高等級A4、A5日本和牛、西班牙Bellota伊比利豬，47坪空間擁有53個座位，推出日本和牛最低680元起、伊比利豬580元起。

▲宏匯廣場黑毛屋、乾杯雙展店。

初魚鐵板燒，板橋大遠百10月開幕

繼宏匯廣場一口氣進駐鐵板燒與日料雙品牌後，初魚鐵板燒也即將在10月進駐板橋大遠百，店內空間約40坪大，客單價1,600元起跳，預估一人平均消費為2,000元上下，主打無菜單季節料理，而近期在板橋大遠百地下一樓也開幕添好運、了凡雙品牌餐廳。

一号基地，環球購物中心板橋車站9月底開幕

Global Mall環球購物中心板橋車站2樓戶外餐廳，將於9月底引進「一号基地」百貨首店，以日式居酒屋結合餐酒館概念，在時尚餐飲空間中品嚐各式串燒、炸物、飯糰、烏龍麵、煮物搭配豐富酒類等，將與2樓戶外餐廳串連成異國風美食餐廳區，提供新北區上班族多元選擇及另一聚會選擇新體驗。