全新修護黑科技！嬌蘭「皇家蜂王乳雙導精華」重磅升級「使用一個月」找回新生肌

▲法國嬌蘭推出「升級版皇家蜂王乳雙導精華」，獨家設計1滴雙管齊效，分別以煥白拋光精華RENEW與緊緻修護精華REPAIR兩管精華，賦予肌膚超越修護的新生功效。（圖／品牌提供，下同）

時尚中心／綜合報導

近年來隨著醫美技術不斷推陳出新，入手價格越來越低，吸引越來越多消費者關注，但醫美當下的痛感，與術後的修護期仍然是讓許多消費者裹足不前的原因。對於保養品牌來說，如何推出媲美醫美效果的產品，甚至能夠輔助、延長醫美的效果，或是幫助醫美術後的效果，儼然已經成為另一門大學問。而嬌蘭全新推出「升級版皇家蜂王乳雙導精華」根本就是來跟醫美踢館：號稱居家醫美、無痛微創修護，還可以做到類似「電波」的效果，到底為什麼？趕快往下看。

官網優惠搶先擁有：https://www.guerlain.com/tw/zh-tw/p/abeille-royale-double-r-renew-%26-repair-advanced-serum-P061683.html

以科學方式

提高蜂蜜的強大修護功效

對於蜂蜜的印象還只停留在親膚、滋潤而已嗎？要說到對蜂蜜的研究，旗下擁有明星商品皇家蜂王乳保養系列的法國嬌蘭（GUERLAIN），若說第二就沒人敢稱第一！近年保養美妝界無不追求活性天然成分，但擁有190多年歷史的嬌蘭，早已是追求自然、為肌膚帶來舒適體驗的時代先驅。儘管蜂蜜對肌膚的好處已經不是秘密，但嬌蘭研究團隊前後花了10年時間研究實驗，精確挑選出對肌膚特別有效的各式蜂蜜與蜂王乳，並且打造出前所未見的、結合多種蜂蜜的黑科技，一舉將修護效力強大提升！2022全新重磅推出的「升級版皇家蜂王乳雙導精華」媲美醫美等級的微創修護力，就主打讓定期以醫美保養肌膚的美容控，更為容光煥發，甚至延長保養效果。

煥白拋光精華

精準淡斑 無痛煥膚

為了維持在科學與蜜蜂研究的地位，嬌蘭在2021年創立了嬌蘭蜜蜂實驗室(Guerlain Beelab)，致力於蜜蜂產物與修護明顯老化跡象等研究。由於隨著年紀增長，肌膚本身的代謝速度也會變慢，時間會帶走許多事物，卻無法帶走堆積在皮膚的老舊角質，近年火熱的明星成分「天然複合AHAs」與「PHAs酸」為肌膚溫和去角質，讓加強的煥顏力為肌膚帶來柔嫩通透的光采。

過去提到「煥顏」，大家想到的一定是容易刺痛以及大脫皮的狀況，然而「天然複合AHAs」加上「PHAs酸」的煥顏效果，不僅在緩釋結構下可以讓酸「慢慢作用」，因此達到溫和、零修護期的舒適感受，且效果還是能類比醫美的「飛梭雷射」，以一種「無縫接軌」的速度，還給肌膚該有的滑嫩。

同時，嬌蘭也從自營、可溯源的純淨蜂箱中，精挑結晶含量愈高、顏色愈接近純白的白蜂蜜，做為成分中的「可溯源白蜂蜜」。這種「白蜂蜜」的作用就是專門代謝黑色素老廢細胞，並且延緩黑色素生成，等於在做「類飛梭雷射」的同時，也一起做了打擊斑點的「類淨膚雷射」。

免費體驗煥白拋光效果：https://guerlainevent2019.com.tw/abeille-royale-skincare-set/



▲透過來自不同地方、各自擁有強大修護能量的蜂蜜，嬌蘭研發團隊以宛如煉金術的技藝，提煉出針對透亮、緊緻等需求的雙重精華。

緊提修護精華

修護新生 膨臉拉提

「動態黑蜂修護科技」是嬌蘭研發團隊累積超過10年的蜜蜂產物修護力研究結晶！品牌表示，科學家們在搜集不同地區的蜂蜜進行研究後發現，各地蜂蜜皆有其珍稀且豐沛的修護能量，因此科學家經過重重比例調配，最後選擇烏埃尚島獨有的黑蜂蜂蜜及蜂王乳，以及其他三種個別來自法國科西嘉島、希臘伊卡利亞島、芬蘭奧蘭島等純淨環境的蜂蜜，讓全新修護配方達到巔峰，經過實驗研究也發現，能增快47%的肌膚修護速度，對於積極尋找術前術後修護產品的保養控來說，可謂一大福音。不僅適合在醫美術前迅速幫肌膚打底、鞏固基礎，術後更可以幫需要快速恢復穩定的肌膚，好好注入修護能量，長期當做保養並且搭配定期醫美使用，肌膚當然愈穩定愈展現出吹彈可破的盛世美顏。

此次全新升級的重點不只在於核心的「動態黑蜂修護科技」，這次更把10種益生菌和蜂蜜一起做研究！研究初衷不只是想為肌膚注入好菌，在嬌蘭團隊透過「獨家生物多樣發酵科技」強化益生菌和蜂蜜的作用時，驚喜發現，肌膚結構之間的連結竟會因此變強，進而把肌膚的彈力纖維撐起來，最明顯的改變就是臉自然變小。這個作用就宛如現在最夯的「電波」，但卻不用忍痛、刺激膠原增生，讓嬌蘭驕傲地宣示，「直接幫肌膚長出纖維母細胞和膠原蛋白！」



領取體驗禮，感受緊提修護力：https://guerlainevent2019.com.tw/abeille-royale-skincare-set/



▲接受測試的亞洲女性在使用產品一次後，一致感受到肌膚6大面向：彈、潤、亮、緊、滑、提的全面提升。直呼媲美醫美效果，但無痛即為肌膚帶來前所未有的新生細滑。

肌膚新生配方與修護配方的結合

讓「煥白緊緻」一次雙效

要說「升級版皇家蜂王乳雙導精華」的優勢，莫過於它透過獨特的肌膚新生配方與修護配方的結合，特性既彼此相容，兩者相遇時又能在肌膚上迸發出有感阻止歲月停留的能量，相輔相成下，賦予肌膚明顯持久的青春光采。

在全新升級配方的「升級版皇家蜂王乳雙導精華」重磅上市前，嬌蘭研發團隊自然也做了反覆測試，儀器檢測顯示，接受測試的亞洲女性在使用產品一次後，就感受到「長達48小時的保水力」、「加強肌膚防禦力續航24小時」以及感受到「立即緊緻功效」。接著受試女性在連續使用產品一個月後，透過皮膚科醫師檢測驚喜發現「毛孔可見度降低29%」、「肌膚平滑度提升54%」，而「肌膚透亮度更是一舉提高63%」！緊緻度方面，「皺紋撫平表現有感降低36%」、「肌膚緊實度提升43%」，而「肌膚明顯緊緻也提升52%」，綜合起來，可說為肌膚帶來前所未有的新生細滑。

免費體驗「皇家蜂王乳雙導精華」：https://guerlainevent2019.com.tw/abeille-royale-skincare-set/



源自於大自然的不凡能量

讓青春美肌事半功倍

做為嬌蘭鉅獻給保養控的頂級奢華之作，「升級版皇家蜂王乳雙導精華」採取自然界最為獨特、最具有強大修護力的蜂蜜成分，雙雙調製成煥白拋光精華RENEW與緊緻修護精華REPAIR兩管精華，前者為膠狀質地，清新透明、柔滑卻不黏膩，後者則呈現細緻絲滑的蜂蜜乳液，柔軟滑潤的手感，讓蘊含其中的緊緻修護因子都能完美親膚。一次擁有兩管精華對於肌膚傾注的極度呵護，就是「升級版皇家蜂王乳雙導精華」能讓日常保養或是醫美前後的修護事半功倍的關鍵！

▲點滴都彌足珍貴的雙效精華，透過細膩的玻璃工藝被仔細封存，每次坐在鏡子前保養，都像是為自己安排一場奢華療癒的醫美美肌SPA。

另外也令人無比療癒的是，「升級版皇家蜂王乳雙導精華」的瓶身特與法國玻璃製造商Verescence合作，將分別裝著不同精華液的兩個玻璃瓶，整合在一個包裝中，既能保存兩種配方功效直到需要使用之際，外觀更是藉由向蜂巢的完美幾何形狀致敬，展現其絕美設計與隆重奢華的氣場。每次使用也都能在蜂蜜香氛的繚繞下，由內而外感受「煥然新生」的愉悅。

尤其在醫美蔚為保養流行的現在，更需要往後的加強保養，相互為肌膚支撐、延續更美好的時光，儘管吹彈可破的肌膚無需醫美加持，「升級版皇家蜂王乳雙導精華」也可被視為「在家就能做的醫美」，讓絕美雙管封存的醫美級自然成分，成為往後對抗歲月的不可或缺夥伴。

新品上市限時優惠：https://www.guerlain.com/tw/zh-tw/p/abeille-royale-double-r-renew-%26-repair-advanced-serum-P061683.html

至嬌蘭專櫃領取「皇家蜂王乳雙導精華」體驗禮：https://guerlainevent2019.com.tw/abeille-royale-skincare-set/