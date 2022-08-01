不用記菜單也能瘦！營養師教「偶數日減肥法」　簡單6招就有效

▲營養師教「偶數日減肥法」，執行簡單不用特別記菜單。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

瘦身菜單百百種，但不是每個人都有時間或精力，可以跟著菜單準備所有食物照著吃，導致難以執行，或是減肥法太多，讓人不知道用哪一種才好。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了一套「偶數日減肥法」，不用辛苦記菜單、算熱量，只要照著6個原則吃，輕鬆又有效。

這套「偶數日減肥法」主要是讓剛開始想改變體態的人，有比較自由的選擇，也可以讓你循序漸進的習慣不同飲食及生活模式，日後可以再考慮更進階的飲食方法。執行方法也很簡單，每當日期遇到偶數日時，像是8/2、8/4、8/6…等，就做好以下6件事，堅持做下去就能看到成效。

1.運動至少30分鐘



運動30分鐘對有運動習慣的人來說可能不太夠，但大多數人運動量都不足，甚至沒有運動習慣的人佔半數以上，所以循序漸進增加運動量非常重要，除了可以增加熱量消耗以外，還可以幫助提升肌肉量，增加代謝。

2.澱粉量減半



台灣人飲食習慣是以米飯麵食為主，碳水化合物的比例比較高，若是點心再吃個蛋糕餅乾，無形中熱量就會非常高。建議可以選擇偶數日時減少碳水化合物，把精緻澱粉攝取量減半。

3.豆魚蛋肉多兩倍



豆魚蛋肉就是蛋白質含量高的食物，增加蛋白質攝取的同時，可以避免減重時掉肌肉，也能增加整體熱量攝取，避免因減少碳水化合物導致熱量不足。

4.蔬菜至少吃300g



增加蔬菜量可以大幅提高飽足感，若是調整到餐前吃，還可以穩定血糖，建議每天至少要吃300g。

5.比平常早睡1～2小時



增加睡眠時間，可以讓身體有多一些時間休息，調整荷爾蒙，充足睡眠也可以幫助增肌減脂。

6.睡前2～4小時不吃



吃東西時，消化液、腸道蠕動等功能也會消耗熱量，這些消耗的熱量就叫做「攝食產熱效應」，而研究發現，夜間攝食產熱效應較低，相較之下消耗熱量就較低，建議盡量在睡前不要吃東西。

除了以上6個飲食原則，偶數日時也要記得甜食、炸物、酒類等3類食品別碰。最後蕭瑋霖也提醒，體重控制是長期的戰爭，不要想在短時間內瘦身，通常這樣瘦下來都無法維持，甚至復胖、對身體造成傷害。建議減肥要循序漸進，從認識均衡飲食＋調整作息開始才是王道。

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