機能少女炫風襲來！抽繩、扣帶上身帥度不輸男生

實習記者蔡孟廷／綜合報導

大家一講到機能風可能都會想到長長的飄帶、全黑色調和機能性面料，帶有無機感的硬挺面料和賽博龐克的末日感，常常讓人覺得這樣的風格或許只適合男生。不過卻有越來越多的歐美明星將這種風格填滿自己的衣櫥，例如從抖音走紅的歌手Bella Poarch與名模貝拉哈蒂德（Bella Hadid），還有許多品牌也將機能風延至女裝設計。

▲現在有越來越多歐美明星嘗試機能風的穿搭，Bella Poarch更是熱愛賽博龐克和機能風（圖／翻攝IG@Bella Poarch）

抖音走紅的歌手Bella Poarch除了熱愛在MV中扮演半機械的賽博少女以外，平時在IG上的日常穿搭也有很多帶有機能感的單品，像是帶有反光條、抽繩的大廓型大衣和綁帶羅紋緊身洋裝等等；而名模Bella Hadid也會穿戴有網眼的短袖連帽衫、單車短褲和緊身短版的運動套裝，這些名人讓以往屬於男性的機能風，現在也開始逐漸在女性的衣櫃也佔有一席之地。

▲就連超級名模Bella Hadid都將機能風穿上身，當作日常穿搭，改變以往機能風戶外與男性專屬的印象。（圖／翻攝IG@Bella Hadid）

隨著近期各種戶外活動的熱潮又一次興起，登山、露營、衝浪這些活動逐漸成為人們生活的一部分，也讓機能風從一個相對小眾且屬於單一性別的風格變得更加多元。同時也有許多時尚品牌與傳統印象中的戶外品牌進行聯名，使得這些戶外品牌在注意實用性的同時，也讓美融入設計的單品之中。

像是德國品牌Jil Sander與加拿大頂級戶外品牌Arc'teryx的聯名，Arc'teryx最知名的Gore-Tex面料，碰上Jil Sander最擅長的極簡剪裁，像一首完美的鋼琴四手聯彈，細膩的勾勒出輪廓，在符合人體工學和機能性的同時，保有優雅而不失去力道的設計，將美建立在實用的基礎上，讓機能服飾不再只是登山時的笨重裝備，更是能在日常穿搭中點綴造型的單品。

▲Jil Sander的優雅沉靜碰上Arc'teryx的機能實用，碰撞出極簡而不單調的實用主義（圖／翻攝自Jil Sander）

別以為機能服飾是國外專屬，因為台灣副熱帶潮濕多雨的氣候，會更注意排汗性與防水性，同時也受到日本潮流的影響，將機能風引入台灣，讓機能品牌在台灣也有很多發展的空間。雖說如此，但仍然絕大部分的品牌還是以男性為主要客群，鮮少看到有品牌為女性打造專屬的機能服飾，而Sevison卻完全的改變了這個生態。

來自台灣的Sevison，在品牌主理人申子芹筆下的女孩就像一個個藏身在都市中的雙面特務，嫵媚而致命。穿著緊身的洋裝，穿梭在水泥叢林當中，在執行任務時勇敢果斷，但仍舊懷惴著一顆少女的心，在機能面料上以可愛的荷葉邊裝飾，讓每一個特務少女仍能在這個冷酷世界中卸下重擔，做回真正的自己。

▲Seivson在進行酷帥風格設計的同時，不忘守護女孩們心中的夢。（圖／翻攝自IG@Seivson）

在大家心目中的MIU MIU可能是亮片、刺繡、釘珠，或者絲綢、針織、軟呢，這些完全與機能感毫無干係的元素，然而當我們回顧MIU MIU在1999年所推出的春夏和秋冬系列時，則會發現我們現在講到機能風常見的人造面料，像尼龍、嫘縈、魔鬼氈的一再出現，更有甚者，各種卡扣、綁帶、抽繩等等現在常見於機能服飾的元素也烙印在秀場當中。就像是有預知能力一樣，Miuccia Prada在20餘年以前就創造出了一個豪奢千金們的戶外日常，輕巧而充滿靈性，至今看來依舊不過時。

▲Miuccia Prada早在1999年就在設計中加入與現在機能風所流行相差無幾的元素，創造富麗少女的戶外日常。（圖／翻攝自MIU MIU）



現在如果說到機能服飾，逐漸不會讓人直接聯想到厚重的羽絨衣，或是縮口的防風外套，隨著現代人生活習慣的改變，時尚與美觀也逐漸成為挑選機能服飾的條件之一，這不只是整體審美的建立，更是性別平等的實踐，女性不再需要受限於洋裝與高跟鞋，而是能夠換上輕裝，走出戶外，勇敢的活出自己熱愛生命的模樣。