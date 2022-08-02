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北臉推出「醫師認證超好背」登山包！　MONCLER山系外套帥翻

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▲北臉、MONCLER山系機能系列。（圖／品牌提供）

▲The North Face推出2022夏季野外探索系列。（圖／品牌提供）

記者王則絲／台北報導

想遠離蒸籠般的酷熱夏季，不一定要窩在室內吹冷氣，到高山上避暑也是很棒的選擇，也因此最近山中露營非常流行，然而到了野外登山紮營，身上的裝備是很重要的，近日The North Face便推出2022夏季野外探索系列，其中獲得醫生認證的HOT SHOT SE系列背包能有效降低負重感；MONCLER日前發表的Moncler Grenoble 2022秋季系列，則是打造出適應四季的超帥機能山系外套。

▲北臉、MONCLER山系機能系列。（圖／品牌提供）

▲北臉、MONCLER山系機能系列。（圖／品牌提供）

▲The North Face「HOT SHOT SE」系列背包是醫師認證的超好背。（圖／品牌提供）

The North Face推出2022夏季野外探索系列包含多款後背包和露營帳篷，其中「HOT SHOT SE」系列背包通過美國脊骨神經醫師協會（ACA）認證，所採用的創新背板技術，能為背部帶來良好支撐效能，並降低負重感，且容量足有30L，相當於登機箱的大小，包內設有防撞的筆電夾層，前方隔層內部則有豐富的拉鍊袋、各種小夾層，此外，背帶上的求生哨設計能幫助應付野外緊急狀況，實用性能無話可說，但更重要的是這款HOT SHOT SE的外型非常帥氣，還提供多色選擇。

▲北臉、MONCLER山系機能系列。（圖／品牌提供）

▲北臉、MONCLER山系機能系列。（圖／品牌提供）

▲The North Face「BOZER BACKPACK」系列、「BERKELEY」系列兼顧機能與設計感，日常也實用。（圖／品牌提供）

「BOZER BACKPACK」系列背包採取DWR防潑水處理和Cordura®防撕裂面料，能同時適應戶外活動與日常，簡約美感易於搭配，並同樣擁有寬裕的收納空間；「BERKELEY」系列背包則是兼具了復古美學與實用主義，適合輕裝外出以及日常生活，對於嬌小女生們來說也不怕背起來太過巨大。

▲北臉、MONCLER山系機能系列。（圖／品牌提供）

▲北臉、MONCLER山系機能系列。（圖／品牌提供）

▲The North Face 2022夏季野外探索系列也有推出數款帳篷選擇。（圖／品牌提供）

Moncler Grenoble 2022秋季系列於日前正式發表，主打山系休閒風格的機能服裝，且為適應山上變化無常的天氣、溫差大的情況，此系列皆是四季可穿的。

▲北臉、MONCLER山系機能系列。（圖／品牌提供）

▲Moncler Grenoble 2022秋季系列。（圖／品牌提供）

Moncler Grenoble系列強調無懼風雨、陽光，以輕盈與高科技的特色貫穿，其中Ledi外套以色塊拼接的方式設計而成，帥氣之間也加入了點可愛輕鬆感受，防風又防水，並可連接抽繩帽子使用，性能更完善，該系列還有推出羽絨外套、毛衣、高科技短褲、緊身褲和T恤等單品，在追求機能的同時不忘兼顧設計感，滿足大家對登山裝備也想保持時髦的需求。

▲北臉、MONCLER山系機能系列。（圖／品牌提供）

▲Moncler Grenoble 2022秋季系列Ledi外套。（圖／品牌提供）

關鍵字：

The North Face, 北臉, MONCLER, 登山包, 後背包, 露營, 帳篷, 羽絨外套

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