2022島嶼生活節來了！和平島周邊美食炭烤吉古拉、雷達咖啡等你開吃

圖、文／MENU美食誌

基隆和平島公園2022島嶼生活節來了！感受生活最好的方式，當然就是將美食吃透透！蔥抓餅、景觀咖啡廳、吉古拉、義大利麵……等多種美食，都在基隆等著你！

和平島蔥抓餅

和一路35號

位於和平島社頭福德宮旁的蔥抓餅，多達16種口味可以選擇，純手工製作的蔥抓餅皮相當厚實且外酥內軟，非常適合解嘴饞！

▲和平島蔥抓餅（圖／美食客Missing _ MISA提供）

涂老闆手工炭烤吉古拉

正濱路27號

位在正濱漁港旁，選用當地最新鮮的鯊魚漿製作而成的吉古拉，每日手工現烤，從遠處走來就能聞到的炭烤香，Ｑ彈有勁又伴隨著厚實的鮮味，讓人無法自拔！

▲涂老闆手工炭烤吉古拉（圖／美食客SAGA提供）

河豚很多

正濱路88號

正濱漁港附近的防山洞餐廳，身處在防山洞內，在地新鮮海產製成的義大利麵，濃郁醬汁跟Q彈麵條相互襯托，實在是好滿足！

▲河豚很多（圖／美食客胡怡岑提供）

海那邊冰店

中正路529號

隱藏在正濱漁港彩色屋中，推薦綠色海島，整體的抹茶味道很濃郁，裡面有抹茶凍和紅豆、餅乾，抹茶愛好者絕對不能錯過！

▲海那邊冰店（圖／美食客Emily 11_17._提供）

和平島公園雷達咖啡

平一路360號

座落在和平島公園內軍事管制區的雷達站，保留過去軍營的痕跡，上方的露天景觀台，有著270度絕佳視野，可一睹基隆嶼、阿拉寶灣以及和平島公園戲水區，將美景盡收眼底。

▲和平島公園雷達咖啡（圖／美食客破產小姐提供）

下麵

正濱路96號

必吃下麵好腸好卵，飛魚卵拌麵搭配了海味香腸、溏心蛋，拌麵上頭撒上金黃飛魚卵和海苔粉，一旁的溏心蛋帶著濃濃酒香，吃過一次就難以忘懷。

▲下麵（圖／美食客momo提供）



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