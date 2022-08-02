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六福莊住宿激殺5.8折！和動物一起生活超有趣　送六福村2日券爽爽玩

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文／C編

夏天家中小孩放暑假，只能待在家裡好無聊，不妨帶他們到六福村玩樂一整天再住上一晚，享受放假的樂趣，「Her森森」推出「關西六福莊＋六福村門票1泊2食雙人平日」，原價17000元、特價9888元，直接升等2大2幼童、還送六福村門票2日券，超划算的方案當然必買。

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▲關西六福莊,六福村,Her森森,。（圖／Her森森）

▲關西六福莊＋六福村門票1泊2食雙人平日，原價17000元、特價9888元，點我購買

六福村擁有很多遊樂設施，帶小朋友去就是要玩到翻，但是連夜趕回家實在太累，不妨就近住在關西六福莊，這是亞洲第一座以自然生態與草食性動物為設計的渡假飯店，從客房的大片落地窗就可以看到各種動物在眼前活動，特別又具有教育意義。

關西六福莊不只可以看到包括白犀牛、斑馬、北非髯羊、環尾狐猴及蘇卡達陸龜等各動物，房型更是仿效非洲狩獵風格設計，很有氣氛，晚上和動物們道晚安、早上一起床又可以和牠們說早安，好似和牠們一起生活，不只小朋友喜歡，連大人都會著迷。

館內也提供各種環保及非洲特色主題的遊戲廣場，比如與象龜、羊駝、狐獴、環尾狐猴、水豚、河馬的近距離觀察、餵食體驗，當然還有室內或是室外的觀察攝影，為蛇、蜥蜴、狐猴等動物捕捉最佳的動態瞬間，還有暑假限定的活動，玩上一整天都不無聊。

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▲關西六福莊,六福村,Her森森,。（圖／Her森森）

▲關西六福莊＋六福村門票1泊2食雙人平日，原價17000元、特價9888元，點我購買

「Her森森」推出「關西六福莊＋六福村門票1泊2食雙人平日」，原價17000元、特價9888元，升等2大2幼童，還送六福村門票2日券，等於一個人只要2472元就可以在裡面玩到不行，各種體驗活動加上遊樂園設施，真的超級划算。

關鍵字：

關西六福莊, 六福村, Her森森

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