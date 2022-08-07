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老屋控絕不能錯過！台中6間復古咖啡廳　走進店內感受時光靜好

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圖、文／MENU美食誌

老屋控絕不能錯過！嚴選台中6間復古老宅，快展開一場時光旅行吧！踏入老宅內品嚐美食，享受愜意的午後時光！

細水焙煎所
台中市西區

台中美術館附近巷弄內的老宅咖啡，店內位置不多，必吃口感Q彈的布丁，苦甜滋味的焦糖，跟鮮奶油一起入口更滑順，目前搬遷新址中暫停營業！

▲台中咖啡 。（圖／美食誌提供）

▲細水焙煎所（圖／美食客rosieccc提供）

LIGAWA DESSERT 哩嘎哇
台中市東區

位於精武車站附近，由屋齡超過50年的老宅改建而成，紅磚外牆搭配木頭門面，有古今交錯的感覺，每天的甜點品項都會公布在IG上，可以先以電話預留。

▲台中咖啡 。（圖／美食誌提供）

▲LIGAWA DESSERT 哩嘎哇（圖／美食客大嬸愛美食提供）

第四市場
台中市東區

利用原先台中第四市場的舊址改建而成的第四市場，保留了市場的招牌，座位區以白鐵桌椅為主，其餘的空間大多作為藝文展示之用，非常適合前來感受體驗。

▲台中咖啡 。（圖／美食誌提供）

▲第四市場（圖／美食客小橘橘橘橘橘提供）

淺川 ASAKAWA
台中市中區

位在台中中區以暖色系木質調風格裝潢而成的老宅咖啡館，店內散發著濃厚的日式氛圍，推薦能喝到些許鹹味的檸檬冰咖啡，上層灑上的鹽巴，帶出了檸檬酸甜滋味，酸鹹交織十分美味！

▲台中咖啡 。（圖／美食誌提供）

▲淺川 ASAKAWA（圖／美食客Sally提供）

如常。所在
台中市南區

座落於南區復興路上郵局斜對面，老舊的花窗搭配老木門，復古味十足，綿密的香緹巴斯克乳酪蛋糕烤至微焦，淋上些許香緹，微酸的氣息配上香緹相當融洽！

▲台中咖啡 。（圖／美食誌提供）

▲如常。所在（圖／美食客Peipei提供）

駿咖啡
台中市豐原區

隱身於豐原SOGO太平洋百貨對面的小巷弄內，必吃微苦滋味的焦糖硬布丁，焦香黑糖襯托出布丁濃郁的蛋香，非常好吃！

▲台中咖啡 。（圖／美食誌提供）

▲駿咖啡（圖／美食客Meg Fan提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 老屋, 咖啡廳, 台中

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