「法式廚房玩具」白色＋玫瑰金超好看！激殺近5折　小孩玩不膩

文／C編

玩具在精不在多，一套有樂趣且品質好的玩具，讓小朋友玩得久、玩得開心，才最值得。扮家家酒是無論男孩、女孩都喜愛的遊戲，「Her森森」推出「Teamson kids法式巴黎木製廚房玩具」，結合冰箱、爐具、水槽3件組，外觀為白色與玫瑰金色，相當擬真，原價8290元、特價4199元，將近5折的價錢，太令人動心。

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▲Teamson kids 法式巴黎木製廚房玩具，玫瑰金白，原價8290元、特價4199元，點我購買。



不管是男孩還是女孩，對於煮飯遊戲都會很嚮往，那不妨買一個居家小廚房，讓他們一次玩個夠，這套廚房玩具包含瓦斯爐、烤箱、水槽、櫥櫃跟冰箱，可以從模仿中學習，同時培養邏輯思考的能力，激發無窮想像空間。

Teamson kids廚房玩以天然櫸木製作，採用無毒性的水性漆，小朋友使用起來安全無疑慮，精選的廚房配件，可以讓孩童擁有沉浸式體驗，訓練手腳協調能力以及建構能力，另外，這款廚房玩具的細節也非常用心，比如瓦斯爐轉動會發出聲音，模擬真實的音效，還有非闔頁式接合門鎖，即使大力拉扯也不容易壞，三件組採取分離式的設計，可以合併或是分開使用，隨意組裝更人性化，也能更輕鬆地符合不同空間。

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▲Teamson kids 法式巴黎木製廚房玩具 玫瑰金白，原價8290元、特價4199元，點我購買。



「Her森森」推出「Teamson kids法式巴黎木製廚房玩具」，結合冰箱、火爐、水槽3件組，原價8290元、特價4199元，精緻的玫瑰金色配上白色基底，更為精緻、夢幻，適合3歲以上的孩童玩樂需求。