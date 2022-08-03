fb ig video ETtoday search mobile

「法式廚房玩具」白色＋玫瑰金超好看！激殺近5折　小孩玩不膩

>

文／C編

玩具在精不在多，一套有樂趣且品質好的玩具，讓小朋友玩得久、玩得開心，才最值得。扮家家酒是無論男孩、女孩都喜愛的遊戲，「Her森森」推出「Teamson kids法式巴黎木製廚房玩具」，結合冰箱、爐具、水槽3件組，外觀為白色與玫瑰金色，相當擬真，原價8290元、特價4199元，將近5折的價錢，太令人動心。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲Teamson kids,廚房玩具,玩具,廚房,親子,Her森森,。（圖／Her森森）

▲Teamson kids 法式巴黎木製廚房玩具，玫瑰金白，原價8290元、特價4199元，點我購買

不管是男孩還是女孩，對於煮飯遊戲都會很嚮往，那不妨買一個居家小廚房，讓他們一次玩個夠，這套廚房玩具包含瓦斯爐、烤箱、水槽、櫥櫃跟冰箱，可以從模仿中學習，同時培養邏輯思考的能力，激發無窮想像空間。

Teamson kids廚房玩以天然櫸木製作，採用無毒性的水性漆，小朋友使用起來安全無疑慮，精選的廚房配件，可以讓孩童擁有沉浸式體驗，訓練手腳協調能力以及建構能力，另外，這款廚房玩具的細節也非常用心，比如瓦斯爐轉動會發出聲音，模擬真實的音效，還有非闔頁式接合門鎖，即使大力拉扯也不容易壞，三件組採取分離式的設計，可以合併或是分開使用，隨意組裝更人性化，也能更輕鬆地符合不同空間。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲Teamson kids,廚房玩具,玩具,廚房,親子,Her森森,。（圖／Her森森）

▲Teamson kids 法式巴黎木製廚房玩具 玫瑰金白，原價8290元、特價4199元，點我購買

「Her森森」推出「Teamson kids法式巴黎木製廚房玩具」，結合冰箱、火爐、水槽3件組，原價8290元、特價4199元，精緻的玫瑰金色配上白色基底，更為精緻、夢幻，適合3歲以上的孩童玩樂需求。

關鍵字：

Teamson kids, 廚房玩具, 玩具, 廚房, 親子, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

心事最多星座Top 3

心事最多星座Top 3

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

超容易出現「媽寶男」的星座！不但很聽話、還會拉老婆一起的是他

超容易出現「媽寶男」的星座！不但很聽話、還會拉老婆一起的是他

入睡困難、無法熟睡⋯6成人都有失眠問題　3種方法＋穴位按壓重拾好眠

入睡困難、無法熟睡⋯6成人都有失眠問題　3種方法＋穴位按壓重拾好眠

試・開箱／一用就有感8款保養特蒐！「液態黃金」讓肌膚飆速變嫩　暗沉鬆垮都掰掰

試・開箱／一用就有感8款保養特蒐！「液態黃金」讓肌膚飆速變嫩　暗沉鬆垮都掰掰

對另一半很小氣的3大星座男　願意付錢代表把妳放心上 餵頭髮「吃土」大有好處！出油減少、澎鬆增加　3天不洗頭都不會塌 完勝整個夏季的「蝴蝶結包頭」！輕鬆GET法式慵懶感 感情世界最單純星座Top 3 ！　第一名喜歡平淡，牽手過完一輩子 「最佳前任星座TOP 5」，第1名不是好情人、分手後會伸出援手 沒時間運動？「走路減肥法」4個關鍵技巧學起來　走對就能瘦 迪麗熱巴罕見「造型翻車」全靠臉在撐！　油頭＋肩上一敗筆網罵翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面