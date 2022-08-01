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楊祐寧與嬌妻「放閃親親照」被他曝光　Melinda第三套婚紗秀美胸

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記者王則絲／台北報導

楊祐寧與老婆Melinda Wang 7／31日晚間於文華東方酒店補辦婚宴，演藝圈好友們全到場參加，現場大咖雲集。除了夫妻兩人公開的第一套婚紗照造型，目前Melinda的其他婚紗造型都是由親朋好友的社群分享，過了一夜後，陳柏霖稍早在IG上曝光楊祐寧與嬌妻的「放閃親親照」，同時，Menlinda的第三套絕美婚紗造型也被各藝人好友們流出。

▲楊祐寧7/31補辦婚宴。婚紗照曝光。（圖／玩下娛樂提供）

▲楊祐寧與Melinda率先公開的婚紗照。（圖／玩下娛樂提供）

在玩下娛樂事先公開的婚紗照中，楊祐寧一身帥氣西裝來自TOM FORD，看來高挑鼻挺；Melinda穿著由香港設計師陳賢品牌MarcoMChan為她訂製的蕾絲禮服，透視效果十分高級優雅。

Melinda與爸爸、楊祐寧在9m88的歌聲中共舞的時候，她則是穿著第二套婚紗MICHAEL LO SORDO的禮服出場，細肩交叉後背與極致深V的設計簡約大膽，大秀整片美背驚艷會場。

▲楊祐寧、Melinda。（圖／翻攝自IG）

▲Melinda在場內的第二套造型。（圖／翻攝自Melody、Melinda IG）

然而最後新郎、新娘與賓客們全都玩嗨了，這時Melinda又換上了第三套婚紗造型，與朋友們瘋狂合照，她換上一襲RACHEL GILBERT的巨大蝴蝶結平口迷你洋裝，並佩戴Tiffany & Co.的珠寶點綴，在眾多好友們Po出的合照中無意間展露美胸，相當性感，其中由陳柏霖Po出的貼文裡，只見楊祐寧一手勾著陳柏霖，另一手霸氣扣著老婆的頭直接猛親，簡直甜翻天！

▲楊祐寧、Melinda。（圖／翻攝自IG）

▲楊祐寧、Melinda。（圖／翻攝自IG）

▲楊祐寧、Melinda。（圖／翻攝自IG）

▲Melinda的第三套婚紗造型陸續被親朋好友們曝光。（圖／翻攝自陳柏霖、賈靜雯、陳意涵IG）

►楊祐寧老婆美背全都露辣翻　巧搭11萬Tiffany耳環當最美新娘

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關鍵字：

楊祐寧, Melinda, 婚紗

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