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妝前敷臉恐爛臉！盤點5個常見的「敷面膜錯誤」

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▲▼5個「敷面膜錯誤」小心保養不成反爛臉 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲敷面膜敷錯方式，恐讓肌膚越來越糟。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

忙了一整天，回家就想洗個臉、敷個面膜，但是每次敷完肌膚也不見起色，若你也有這樣的困擾，你可能敷錯了，要知道敷錯不僅是浪費錢，可能還會導致爛臉，愛美的你絕對要留意！

#天天敷面膜

很多人都認為面膜萬能，所以天天敷面膜應該沒問題，但是敷面膜頻率太頻繁，導致肌膚水合過度，加上面膜成分和其他保養產品比起來相對複雜，容易使肌膚變得脆弱敏感。

▲▼5個「敷面膜錯誤」小心保養不成反爛臉 。（圖／Unsplash、Pexels）

#洗完臉直接敷臉

肌膚處於濕潤狀態再敷面膜才有加分作用，切忌洗完臉就直接敷，建議以化妝水或是精華打底之後再開始敷，幫助後續面膜精華吸收。

#妝前敷面膜

不少人喜歡妝前敷一片面膜，但是敷完面膜後的毛孔處於張開狀態，這時再接著上妝容易傷害肌膚，更可能導致毛孔堵塞、粉刺生成，建議敷完面膜後靜待20分再化妝，對肌膚較好。

▲▼5個「敷面膜錯誤」小心保養不成反爛臉 。（圖／Unsplash、Pexels）

#敷完面膜後不洗臉

敷完面膜肌膚通常水潤透亮，臉上更是殘留不少精華在臉上，這時建議按摩幫助吸收，但若是仍感受臉部仍黏稠，可能是面膜中增稠劑作用，建議再用清水清洗一次，或是以化妝棉沾取化妝水，輕輕擦拭一遍肌膚較妥當。

#敷面膜越久越好

肌膚吸收度有限，敷面膜最佳時間約為15-20分鐘，若是在肌膚上停留時間過長，面膜變乾反而會吸取肌膚水分，反而讓肌膚越來越乾、甚至變得緊繃。

關鍵字：

面膜, 錯誤, 錯誤敷法

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