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男生不回訊息代表不耐煩？　3個步驟讓你決定下一步

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▲手機,內存,記憶體,iPhone。（圖／pexels）

▲擺脫等回覆的輪迴，該從3步驟先開始。（圖／pexels、pixabay）

編輯／渺渺小姐

在這個時代講電話溝通已經不是主流了，短短幾個字的訊息加上等待，大多數人都覺得這樣剛剛好，但快速的生活步調讓耐心也跟著縮短，對方不回訊引出種種情緒，生氣焦慮、忐忑不安、自哀自憐全都走過一遍，如果你有這種症頭，代表你需要做3個步驟來決定下一步。

▲▼ 滑手機,自拍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

先冷靜下來，胡思亂想看起來更蠢
聽起來或許很八股，但卻是最重要的一件事之一，而且其實不太容易做，畢竟對方對你很重要。但請再想想，對方不回訊息有千百個理由，或許你通通不想聽，不過情緒高張對事情本身沒有助益，反而很高機率會越弄越糟，把「對方為什麼還不回？」的想法轉化成「我等對方何時要回？」然後再觀察對方真正的態度，是沒看到、在忙或真的不想回。

▲▼居家、滑手機。（圖／取自免費圖庫pexels）

停止漫無目的的傳訊
曖昧期的「早安」兩字會讓對方很甜蜜，但進入曖昧期後端，可能就不是這麼回事了，就像感情需要升級一樣，訊息內容應該更有意義或帶有目的性，男生的邏輯跟女生不太相同，多數男性不太喜歡把思考浪費在瑣碎的事情上，或許你覺得他對你感覺淡了，事實上他們只是恢復常態而已，當然這不代表一定要找個理由才能傳訊，只是過於無意義的訊息，不要老積極的覺得對方應該傳個什麼。

▲女性,聚會,化妝,追劇。（圖／pexels）

把重點放回你身上
説到感情的底氣，就是自己而已。先把自己做好，營造出本身的「高價值」，對別人來去才會「無所謂」，高價值最主要不是指你賺多少錢、收入多高，而是自己在人生的獨立性，擁有很多朋友、有豐富精彩的生活行程、自己一個人也能開心、有人生目標、有很多規劃正在進行等，這些都能成就你身上「吸引力」的要素，自己有得忙，就不會花時間在糾結上面，對方也會有更高評價，不會輕易放手。

▲▼ 滑手機,自拍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 回訊息

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