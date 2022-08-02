Balenciaga最新「橡膠拖鞋」要價破萬　網見外觀：太眼熟

記者鮑璿安／台北報導

Balenciaga （巴黎世家）多次與美國休閒鞋品牌Crocs 展開聯名，才讓一體式的橡膠鞋重回熱潮，今夏Balenciaga 更打造出一款扁平拖鞋「Pool Closed Slide」，不過外觀一曝光就讓網友相當眼熟，尤其是黑色素面鞋身搭配上細長包頭，一雙則要價台幣15,900 元，外界看法兩極。

▲Pool Closed Slide是Balenciaga 在今夏推出的涼拖款式，外觀引發網友熱議 。（圖／翻攝自官網）

Pool Closed Slide是Balenciaga 在今夏推出的涼拖款式，延續近年來流行的橡膠鞋材質，採用一體式結構，從穆勒圓弧鞋頭包覆到後，微微翹起的鞋頭，搭配側面白色的「Balenciaga」字樣裝飾，營造出簡潔設計感，除了黑色外還有裸色系。然而該款式要價台幣15,900 元，就有許多網友認為平替版台灣早就有了，「很眼熟，家裡就有」、「這款應該是米其林餐廳標配」、「Kanye West應該會喜歡」。

▲Balenciaga Ｘ Crocs的聯名系列鞋款「Pool Slide」 。（圖／翻攝自官網）

不得不承認橡膠單品的熱潮已來到，Balenciaga Ｘ Crocs的聯名系列從鞋款一路延伸到包款，甚至將洞洞靈魂注入肩背包中，打造出橡膠材質手袋。就連皮革編織元素起家的Bottega Venetta ，也迎來了Arco Rubber橡膠托特包，以環保再生橡膠製作，輕量、編織模樣新穎。





▲Bottega Venetta 迎來了Arco Rubber橡膠托特包 。（圖／翻攝自官網）