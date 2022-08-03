fb ig video ETtoday search mobile

感情世界最單純星座Top 3 ！　第一名喜歡平淡，牽手過完一輩子

>

▲▼星座 。（圖／翻攝自IG@tvn_drama）

▲感情世界最單純星座Top 3 。（示意圖／翻攝自IG@tvn_drama）

記者鮑璿安／台北報導

比起轟轟烈烈的感情，彼此走入柴米油鹽的生活更是實際，有些人就喜歡平淡點的愛情，結合星座角度來分析，以下3星座的愛情很純粹容易滿足，只想追求簡單的生活，牽手走過一輩子！

Top 3 巨蟹座

巨蟹座對待愛情的態度是很純真的，希望把最平淡的一面留給對方，所以跟巨蟹相處其實很簡單，過於複雜的花招都大可不必，最重要是兩個人的方向一致，那麼巨蟹自然會願意牽手走過所有阻礙。而且巨蟹非常會觀察對方在感情上的變化，任何變心都逃不過他們的法眼，唯有用心經營才是真的。

Top 2 金牛座

金牛座喜歡踏踏實實的生活，對待感情也是如此，不在意那些華而不實的「儀式感」，只有握在手裡才是真的。都說金牛座非常在意金錢，但是當麵包與愛情真正放在一起時，金牛會選擇自己去賺麵包，另一手握愛情，兩邊都不丟失，簡直是最終贏家。

Top 1 處女座

處女座過得非常知足，看似擇偶條件繁瑣，其實只要是處女座看上眼的人，他們就不會輕易放手了，穩定性非常高。而且處女座在愛情中心思很單純，讓另一半很容易就能猜透，避免不必要的爭吵，一心一意只想為對方好，只能說聽處女座的話，絕對不會吃虧了。

►「最愛面子」星座Top 3 ！　第一名自尊心比天高，隨時光鮮亮麗

►毒舌卻心地善良星座Top 3 ！　冠軍管不住嘴，用實際行動證明感情

關鍵字：

星座, 運勢, 處女座, 巨蟹座, 金牛座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

心事最多星座Top 3

心事最多星座Top 3

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

「最佳前任星座TOP 5」，第1名不是好情人、分手後會伸出援手

「最佳前任星座TOP 5」，第1名不是好情人、分手後會伸出援手

沒時間運動？「走路減肥法」4個關鍵技巧學起來　走對就能瘦

沒時間運動？「走路減肥法」4個關鍵技巧學起來　走對就能瘦

迪麗熱巴罕見「造型翻車」全靠臉在撐！　油頭＋肩上一敗筆網罵翻

迪麗熱巴罕見「造型翻車」全靠臉在撐！　油頭＋肩上一敗筆網罵翻

楊冪撞衫「小18歲」最強神顏輸了！　她中空馬甲線比例太好 張鈞甯氣質超絕！包緊緊仍碾壓紅毯　關曉彤108公分長腿搶焦點 長痛不如短痛！既然都決定要分手，「4件事」千萬不要做 擁有「好人緣」跟合群無關　4個特質讓大家都想跟你做朋友 可能孤獨終老的三大星座　TOP1：異性朋友少、不喜與人社交 頸紋超顯老！牛爾老師教「頸部保養流程」　淡化紋路更凍齡 楊祐寧婚宴「賓客禮貌穿搭」！楊謹華湖水藍禮服、Melody選平價牌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面