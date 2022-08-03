感情世界最單純星座Top 3 ！　第一名喜歡平淡，牽手過完一輩子

▲感情世界最單純星座Top 3 。（示意圖／翻攝自IG@tvn_drama）

記者鮑璿安／台北報導

比起轟轟烈烈的感情，彼此走入柴米油鹽的生活更是實際，有些人就喜歡平淡點的愛情，結合星座角度來分析，以下3星座的愛情很純粹容易滿足，只想追求簡單的生活，牽手走過一輩子！

Top 3 巨蟹座

巨蟹座對待愛情的態度是很純真的，希望把最平淡的一面留給對方，所以跟巨蟹相處其實很簡單，過於複雜的花招都大可不必，最重要是兩個人的方向一致，那麼巨蟹自然會願意牽手走過所有阻礙。而且巨蟹非常會觀察對方在感情上的變化，任何變心都逃不過他們的法眼，唯有用心經營才是真的。

Top 2 金牛座

金牛座喜歡踏踏實實的生活，對待感情也是如此，不在意那些華而不實的「儀式感」，只有握在手裡才是真的。都說金牛座非常在意金錢，但是當麵包與愛情真正放在一起時，金牛會選擇自己去賺麵包，另一手握愛情，兩邊都不丟失，簡直是最終贏家。

Top 1 處女座

處女座過得非常知足，看似擇偶條件繁瑣，其實只要是處女座看上眼的人，他們就不會輕易放手了，穩定性非常高。而且處女座在愛情中心思很單純，讓另一半很容易就能猜透，避免不必要的爭吵，一心一意只想為對方好，只能說聽處女座的話，絕對不會吃虧了。

►「最愛面子」星座Top 3 ！ 第一名自尊心比天高，隨時光鮮亮麗



►毒舌卻心地善良星座Top 3 ！ 冠軍管不住嘴，用實際行動證明感情